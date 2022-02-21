  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вадим Денисенко
рус
    Думки вголос

    Путін знову прикривається жінками і дітьми. Що з цим робити?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Росіяни взялися за стару тактику зразка 2014 року - Путін знову прикривається жінками і дітьми. Що з цим робити?
    Росіяни взялися за стару тактику зразка 2014 року
    фото з відкритих джерел

    Мінськ не вигідний нам й не особливо потрібен США

    Заява «глави ДНР» Пушиліна про евакуацію жінок та старих людей – частина плану Путіна по примушуванню нас до Мінська.

    Примушування має кілька сценарних фаз:

    • нагнітання та істерія (фаза вже почалася)
    • Українські збройні сили «пішли у наступ» (провокація на обстріли з обов‘язковим підривом самими росіянами якогось роддому на окупованих територіях (все за сценарієм Каширського шосе)
    • Паралельно на підконтрольних територіях «місцеві жителі» організовують мирні мітинги з вимогою до наших військ не стріляти
    • В той же час робиться спроба захопити інфраструктурні об‘єкти «сочувствующими антивоенными активистами». Але зі зброєю.
    • Ну і парарлельно росіяни обстрілюють всю прифронтову смугу по всій лінії розмежування.

    Головне завдання РФ – зробити дестабілізацію критичною, паралельно росіяни спробують загострювати ситуацію на фронті. Ідеальний результат – змусити Україну підписати Мінськ.

    Мінськ не вигідний нам і, напевне, він не особливо потрібен США, які руками України хотіли б максимально ослабити РФ.

    Тепер щодо тактики РФ

    1. Росіяни знову взялися за стару тактику зразка 2014 року: «посмотрим как они будут стрелять в женщин и детей». Це основа підготованої і зрежисовано і кампаніі по загостренню на Донбасі;
    2. Керують всім цим процесом виключно росіяни. Очевидно, будуть задіяні і бойові підрозділи російської армії;
    3. Операція планувалася давно і все з нею зрозуміло крім одного головного питання, пов’язаного з останньою фазою: якщо украінці не збираються йти на підписання мінських угод, що робитиме Путін. І варіантів тут, насправді, аж три:
    • починається повномасштабний наступ по всій території України (вірогідність 15-20%;
    • РФ визнає ЛДНР, вводить туди війська і на певний, доволі короткий час ситуація заморожується (вірогідність 30-40%);
    • Конфлікт активно триває відносно довго (два-три місяці)і після цього виробляється новий компроміс (умовний Мюнхен-2 чи Мінськ-3). Що буде основою цього компромісу крім нашого нейтралітету поки неясно (вірогідність 30-40%).

    Що має робити Україна?

    1. Ні в якому разі не йти на підписання Мінська;
    2. Не на словах, а на ділі почати консолідацію суспільства;
    3. Ми маємо виробити наші компроміси, на які ми в результаті погодимося. Без компромісів ми не зможемо рухатися далі. Зараз, на жаль, поняття «миру» і «зради»узурповані двома політичними силами і ми не можемо вийти за межі цих двох парадигм. А без виходу – ми не зможемо дуже довго петляти. Час залізобетонних конструкцій вичерпується;
    4. У світі ми маємо почати грати на кількох різних шахових дошках одночасно. Поки ми просто пробуємо натягнути мінський формат на стамбульський формат.
    Читайте також:
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі санкції діти війна Путін ОРДЛО Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Михайло Маслій
    Михайло Маслій

    історик української естради

    Марина Фарба
    Марина Фарба

    Мешканка Луганська

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін знову прикривається жінками і дітьми. Що з цим робити?