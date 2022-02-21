Американський супутник зафіксував путінську армію за 15 км від кордону з Україною

На північний захід від Білгорода спостерігаються численні нові розгортання російських сил на місцевості

Деяку техніку розгорнуто у полі поблизу російських Валуйок, що за 15 км на північ від кордону з Україною

Російські війська не збираються залишати позиції біля українських кордонів. Про це свідчать свіжі знімки із супутника, які було отримано американською приватною компанією Maxar у неділю, 20 лютого.

Нові супутникові знімки свідчать про підвищену активність російських підрозділів поблизу північно-східного кордону України, причому частини, що знаходилися в гарнізонах, займають польові позиції, повідомляє СNN.

За оцінкою Maxar, було помічено численні нові польові розгортання бронетанкової техніки та військ на північний захід від Бєлгорода та поблизу населених пунктів Солоті та Валуйки. Ці населені пункти розташовані у межах 35 кілометрів від кордону РФ з Україною.

«Ця нова діяльність є зміною у схемі раніше поміченого розгортання бойових груп (танків, бронетранспортерів, артилерії та допоміжної техніки)... Сьогодні (20 лютого- ред.) більша частина бойових частин та допоміжної техніки з н.п.Солоті пішла і в цьому районі видно сліди машин і кілька колон бронетехніки», – зазначають у Maxar.

На знімках видно, що табори чи плацдарми, де минулої неділі, 13 лютого, знаходилися значні сили, тепер відносно порожні.

«Деяку техніку також було розгорнуто на схід від Валуйок, Росія, в полі приблизно за 15 км на північ від кордону з Україною», – зазначили експерти компанії.

На північний захід від Бєлгорода також спостерігається низка нових польових розгортань (вони перебувають приблизно за 30 кілометрів від кордону з Україною), при цьому більша частина техніки та військ розташована в лісових масивах або поруч з ними.

На зображеннях видно сліди пересування бронетехніки сільською місцевістю.

«Інші підрозділи розміром з роту розгорнуті на фермах та/або у промислових районах».

Згідно з даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу. Також ЗМІ оприлюднили інформацію, що російське командування отримало наказ про напад на Україну.

Водночас міністр оборони України заявляє, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін вже прийняв рішення щодо України.

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