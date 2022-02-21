В окупованому Криму в бік Херсонщини рухаються колони військових РФ – голова Меджлісу

До адміністративної межі з Херсонською областю прямують російські війська

У Криму у бік адміністративної межі з Херсонською областю рухаються колони російських військових. Про це у Facebook повідомив український кримськотатарський політик і громадський діяч та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«У степовому Криму в сторону адміністративної межи з Херсонською областю слідують колони російської військової техніки», – йдеться у повідомленні у соціальній мережі.

Серед російської військової техніки – реактивні системи залпового вогню.

Нагадаємо, НАТО заявляє, що продовження навчань РФ і Білорусі – свідчення підготовки до вторгнення.

Згідно з непідтвердженими даними розвідки США, 75% бойових підрозділів РФ готові до наступу.

Також ЗМІ повідомляють, що російське командування отримало наказ про напад на Україну.

Водночас міністр оборони України заявляє, що сьогодні жодного ударного угрупування РФ на кордоні немає – Резніков.