Вашингтон пригрозив Путіну особистими санкціями

США і НАТО «дуже, дуже жорстко обрушаться на нього та Росію»

За вторгнення в Україну щодо глави Кремля запровадять потужні заходи

У разі нападу на Україну Росії загрожують жорсткі санкції з боку США та країн-членів НАТО. Проте Вашингтон не хоче оприлюднювати їх раніше, щоб це не дозволило агресору спробувати спланувати дії у відповідь. Про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, 20 лютого, в ефірі CNN.

«Мета санкцій насамперед – спробувати утримати Росію від війни, – сказав він. – Щойно ви активуєте їх, цей стримуючий фактор зникне, і до останньої хвилини, поки ми можемо намагатися внести в це стримуючий ефект, ми намагатимемося це робити».

Блінкен сказав: якщо Путін зважиться на вторгнення, США і НАТО ясно дали зрозуміти, що вони «дуже, дуже жорстко обрушаться на нього та Росію».

На запитання, чи може Путін блефувати, дипломат зауважив: «Така ймовірність є завжди, але кожна ознака, яку ми бачили, кожен наступний його крок у виставі, яку ми оприлюднили усьому світу, Сполученим Штатам, Раді безпеки ООН, він слідує сценарію майже до літери».

«Все, що ми бачимо, говорить про те, що це дуже серйозно, що ми на межі вторгнення», – додав він.

Наступного тижня Блінкен має зустрітися з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, що стане черговим раундом дипломатичних переговорів у Європі, які тривають вже кілька тижнів, оскільки російські війська продовжують стягуватися до кордону з Україною. Але Блінкен сказав, що зустріч буде скасовано у разі вторгнення.

«Все залежить від того, що Росія зробить найближчими днями, – сказав дипломат. - Якщо він (Путін) не вторгнеться, я буду там».

Нагадаємо, Пентагон пояснив, чому США не вводять санкції проти РФ до вторгнення в Україну.

Напередодні глава Єврокомісії назвала найпотужніший важіль впливу на Росію.

Як відомо, США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift.

Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Напередодні прем’єр Великобританії пригрозив позбавити російські компанії фінансування у разі нападу на Україну.

Водночас спікер Держдуми РФ заявив, що санкції Заходу нікого не лякають.

Читайте також: