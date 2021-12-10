Санкції США. Навіщо Захід хоче розблокувати Конституційний суд?

Зеленському показують, що бомби падають дуже близько до його оточення

1. Попри всі голосні спічі представників антикорупціонерів, ніхто з них не вгадав, а хто ж попаде під санкції. Простіше кажучи, надування щік є надуванням щік. Антикорупціонери справді готують десятки, а то й сотні подань на тих чи інших політиків та бізнесменів. Але їхній голос навіть не дорадчий.

Також варто окремо звернути увагу на те, як змінилася їхня риторика щодо Ахметова. Багато хто почав говорити, що вони «лягли» під Банкову. Так от – це також міф. Вони завжди грали і грають в іншу гру і попутниками Банкової чи якогось іншого центру впливу, вони стають не тоді коли це потрібно тим чи іншим українським політикам. Через них просто транслюють певні сигнали.

2. Санкції проти Тупицького пов‘язані з віддаленою перспективою, а не з його вчорашніми чи позавчорашніми діями. Це сигнал суддям: негайно розблокуйте Конституційний суд, інакше згадають про вас.

Навіщо це Заходу? Імплементація Мінська можлива без змін до Конституції (потрібне добро від КС), але з точки зору закону, буде мати «душок» нелегітимності. Власне, зараз не йде мова про зміни головного закону, це робиться про всяк випадок. А випадок може не трапитися ніколи, а може статися так, що вже в лютому-березні потрібно буде прискорювати процеси.

3. Санкції проти Портнова – це сигнал в цілому суддівському корпусу з однієї сторони і Офісу Президента з іншої. Зеленському показують, що бомби падають дуже близько до його оточення.

Правда, знаючи характер Порнова, я не здивуюся, що завдяки цим санкціям він несподівано може перейти з першої, у вищу політичну лігу. На проросійському фланзі зараз є певна криза лідерства. Але це поки просто думки вголос і далека футурологія.

4. Заява Білого дому після розмови з Зеленським про те, що жодного рішення про Україну без України не приймається – це просто заява. На жаль, поки, поза нами готуються певні плани по імплементації Мінська, а ми є пасивними спостерігачами цього процесу.

Зверніть увагу, що попри високий градус останніх днів ніхто із влади не заявив про наші червоні лінії. Ми просто мовчимо.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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