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    Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського

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    Президент США Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня 2021 - Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського
    Президент США Байден під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським 9 грудня 2021
    фото: Голос Америки

    Очільники України та США спілкувалися півтори години

    Президент США Джозеф Байден під час телефонної розмови запевнив свого українського колегу Володимира Зеленського в тому, що США застосують «рішучі економічні та інші заходи» в разі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться в заяві на сайті Білого дому.

    «Президент Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і наших європейських союзників з приводу агресивних дій Росії щодо України і дав зрозуміти, що США та наші союзники нададуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі подальшого військового втручання», - сказано в заяві.

    Зазначається, що Байден підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету та територіальній цілісності України. Американський лідер також чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери віддані принципу «без України ніяких рішень чи дискусій щодо України».

    «Лідери закликали Росію до деескалації напруженості та погодилися, що дипломатія є найкращим способом досягти значного прогресу у врегулюванні конфлікту. Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів брати участь у підтримці заходів зміцнення довіри для просування імплементації Мінських домовленостей, на підтримку Нормандського формату», – йдеться в заяві.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова тривала близько 1,5 години. Зеленський і Байден обговорили безпекову ситуацію навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Сторони також обмінялися оцінками перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

    Додамо, що Адміністрація Джо Байдена підтримує прагнення України до членства в Північноатлантичному альянсі, однак для цього країна має виконати необхідні вимоги.

    Напередодні Банкова повідомила офіційні підсумки розмови Зеленського і Байдена.

    Також Зеленський розказав, про що говорив із Байденом.

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    Теги: бойовики на Донбасі США Джозеф Байден Володимир Зеленський Україна президент Вашингтон
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    Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського