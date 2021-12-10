  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Росія ускладнює життя своїй «п’ятій колоні» в Україні – експерт

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Роздача російських паспортів в окупації триває вже кілька років - Росія ускладнює життя своїй «п’ятій колоні» в Україні – експерт
    Роздача російських паспортів в окупації триває вже кілька років
    фото: kanaldom.tv

    «Кремль вже не вірить, що йому вдасться впхнути в Україну на своїх умовах окупований Донбас»

    Керівництво Росії переконалося, що наразі не зможе впхнути в Україну на своїх умовах псевдореспубліки «ДНР-ЛНР». При цьому політика, яку здійснює РФ на окупованій території, ускладнює життя представникам російської «п’ятої колони» в Україні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

    «При цьому помітьте – всі ці історії паралельно з роздачею там російських паспортів ускладнюють життя в Україні російській «п’ятій колоні». Як після цього той же Мураєв буде пояснювати на своєму каналі, що у нас триває громадянська війна?», – звернув увагу експерт.

    Машовець також наголосив, що не бачить для РФ сенсу здійснювати військову ескалацію на Донбасі. «Росія ж хоче, аби не «ДНР–ЛНР» приєдналися до нас, а ми – до них. Аби Україна стала одним великим ОРДЛО. Але ж ми всі розуміємо, що цього не буде. І ми зі свого боку їх не можемо повернути силовим шляхом. Тому поки буде така підвішена ситуація. Росія сподівається, що існування цих територій унеможливить наш шлях до ЄС та НАТО, але помиляється. Якщо таке рішення дійсно буде прийнято на політичному рівні, ніякий конфлікт цьому не завадить», – підсумував Машовець.

    Нагадаємо, лідер так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що всі жителі окупованих українських територій отримають громадянство Росії.

    Росія активно паспортизує мешканців непідконтрольних українських територій Луганської та Донецької областей. За даними українського омбудсмена Людмили Денисової, Росія видала вже понад мільйон паспортів мешканцям ОРДЛО.

    Лідери терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін отримали партквитки «Єдиної Росії», яка є партією влади в РФ.

    До слова, 7 грудня керівники США та Росії домовились продовжити діалог щодо України.

    Читайте також інтерв'ю: «Росії війна не потрібна». Воєнний експерт Костянтин Машовець про справжні наміри окупантів
    Теги: війна ОРДЛО Євген Мураєв Україна окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія ускладнює життя своїй «п’ятій колоні» в Україні – експерт