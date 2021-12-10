Росія ускладнює життя своїй «п’ятій колоні» в Україні – експерт

«Кремль вже не вірить, що йому вдасться впхнути в Україну на своїх умовах окупований Донбас»

Керівництво Росії переконалося, що наразі не зможе впхнути в Україну на своїх умовах псевдореспубліки «ДНР-ЛНР». При цьому політика, яку здійснює РФ на окупованій території, ускладнює життя представникам російської «п’ятої колони» в Україні. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

«При цьому помітьте – всі ці історії паралельно з роздачею там російських паспортів ускладнюють життя в Україні російській «п’ятій колоні». Як після цього той же Мураєв буде пояснювати на своєму каналі, що у нас триває громадянська війна?», – звернув увагу експерт.

Машовець також наголосив, що не бачить для РФ сенсу здійснювати військову ескалацію на Донбасі. «Росія ж хоче, аби не «ДНР–ЛНР» приєдналися до нас, а ми – до них. Аби Україна стала одним великим ОРДЛО. Але ж ми всі розуміємо, що цього не буде. І ми зі свого боку їх не можемо повернути силовим шляхом. Тому поки буде така підвішена ситуація. Росія сподівається, що існування цих територій унеможливить наш шлях до ЄС та НАТО, але помиляється. Якщо таке рішення дійсно буде прийнято на політичному рівні, ніякий конфлікт цьому не завадить», – підсумував Машовець.

Нагадаємо, лідер так званої ДНР Денис Пушилін заявив, що всі жителі окупованих українських територій отримають громадянство Росії.

Росія активно паспортизує мешканців непідконтрольних українських територій Луганської та Донецької областей. За даними українського омбудсмена Людмили Денисової, Росія видала вже понад мільйон паспортів мешканцям ОРДЛО.

Лідери терористичних угруповань «ЛНР» та «ДНР» Леонід Пасічник і Денис Пушилін отримали партквитки «Єдиної Росії», яка є партією влади в РФ.

До слова, 7 грудня керівники США та Росії домовились продовжити діалог щодо України.