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    Цього тижня США відправлять в Україну чергову партію військової допомоги

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    США передадуть Україні військову допомогу - Цього тижня США відправлять в Україну чергову партію військової допомоги
    США передадуть Україні військову допомогу
    фото: Міноборони

    Наприкінці серпня США оголосили про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки на суму $60 млн

    Міністерство оборони США цього тижня відправить в Україну стрілецьку зброю та боєприпаси. Про це заявив журналістам офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє російська служба «Голосу Америки».

    За його словами, останню частину пакету систем безпеки вартістю $60 млн, призначеного для Збройних сил України, буде відправлено до Києва до кінця цього тижня. Йдеться про відправлення партії стрілецької зброї та боєприпасів.

    У рамках цього пакету допомоги, про надання якого вперше стало відомо у серпні, Україні вже було передано інше озброєння, включаючи ракетну систему «Джавелін».

    Кірбі сказав, що, як і у випадку з усіма пакетами допомоги у сфері безпеки, Україна може використати надане озброєння на свій розсуд, проте виключно з метою самооборони та для захисту суверенітету проти російської агресії.

    «Ми очікуємо, що «Джавеліни» використовуватимуться... з метою самооборони. Ми не накладаємо жодних географічних обмежень на те, де саме вони можуть бути задіяні всередині України. Ми очікуємо, що (українці) користуватимуться ними відповідально і з метою самооборони», – наголосив Кірбі.

    За словами представника Пентагону, наразі міністерство не оголошувало про надання будь-якої додаткової допомоги Україні у сфері безпеки.

    У листопаді Україна отримала чергову партію технічної допомоги від уряду США. Це четверта партія для Збройних сил в рамках додаткової допомоги у сфері безпеки.

    Нагадаємо, 31 серпня, Сполучені Штати Америки поообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні. У повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону», а також через мінометні обстріли й порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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    Теги: США українці Україна боєприпаси озброєння
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    Цього тижня США відправлять в Україну чергову партію військової допомоги