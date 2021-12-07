Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО

У Москві вважають, що Північноатлантичний альянс погрожує Росії

На сайті Кремля опублікували коментар за підсумками двогодинної зустрічі президентів Байдена та Путіна у режимі відеодзвінка.

У Путіна заявили, що основну частину розмови зайняла проблематика, «пов'язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання».

Мовляв, Київ провадить «деструктивну лінію, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у «нормандському форматі» та влаштовує провокації на Донбасі».

Джозеф Байден, зі свого боку, акцентував на загрозливому характері пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.

«Володимир Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал біля наших рубежів. Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь», – заявили в Кремлі.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Вже стало відомо, що сторони домовились продовжити діалог щодо України.