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    Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО

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    Лідери США та РФ обговорювали Україну - Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО
    Лідери США та РФ обговорювали Україну
    Фото з відкритих джерел

    У Москві вважають, що Північноатлантичний альянс погрожує Росії

    На сайті Кремля опублікували коментар за підсумками двогодинної зустрічі президентів Байдена та Путіна у режимі відеодзвінка.

    У Путіна заявили, що основну частину розмови зайняла проблематика, «пов'язана із внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей 2015 року, які є безальтернативною основою мирного врегулювання».

    Мовляв, Київ провадить «деструктивну лінію, спрямовану на повний демонтаж Мінських угод та домовленостей, досягнутих у «нормандському форматі» та влаштовує провокації на Донбасі».

    Джозеф Байден, зі свого боку, акцентував на загрозливому характері пересування російських військ поблизу українських кордонів і позначив санкційні заходи, які США та їхні союзники були б готові застосувати у разі подальшої ескалації ситуації.

    «Володимир Путін у відповідь наголосив, що не слід перекладати відповідальність на плечі Росії, оскільки саме НАТО вживає небезпечних спроб освоєння української території та нарощує військовий потенціал біля наших рубежів. Тому Росія серйозно зацікавлена у отриманні надійних, юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь», – заявили в Кремлі.

    Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів сьогодні відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

    Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

    Вже стало відомо, що сторони домовились продовжити діалог щодо України.

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    Теги: Росія Київ США Джозеф Байден НАТО Путін Україна
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    Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО