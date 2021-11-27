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    Думки вголос

    Старт сезону серіалу «Переворот» провалено. Наслідки для Зеленського

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Володимир Зеленський втратив останній шанс піти на дострокові вибори і відносно легко їх виграти - Старт сезону серіалу «Переворот» провалено. Наслідки для Зеленського
    Володимир Зеленський втратив останній шанс піти на дострокові вибори і відносно легко їх виграти

    Ми входимо в турбулентність...

    1. Якщо ви задали собі питання про конференцію Зеленського і хочете зрозуміти, що це було, то відповідь дуже проста – це провальний початок серіалу «переворот», який мав замінити серіал «РНБО». Продюсери цього серіалу не розуміють, що в разі перевороту, спочатку треба когось садити, а потім вже робити нарізки відео і вже вкінці брифінги. Зараз все зроблено навпаки.

    2. Емоційний стан Зеленського явно не найкращий. І це не менш важливо ніж без змістовність звинувачень у перевороті. Країна побачила лідера, який не витримує критики і опускається до дрібних сварок.

    3. Відсьогодні починається силова стадія протистояння Зеленський – Ахметов. Важливим моментом є те, що емоційний стан президента не може не вплинути на стан силовиків. Якщо завтра вони отримають вказівку йти в атаку на Ахметова, вони перш за все будуть думати чи зможе президент їх захистити.

    4. З великою долею імовірності ми можемо припустити, що сьогоднішня пресконференція (хто наповнив її робити перед Щустером, окреме питання) призведе до скачкоподібного падіння рейтингу Президента на 3-5% в короткостроковій перспективі з подальшим негативним прогнозом.

    5. Як що цей прогноз справдиться, то перша спроба зламати більшість в Раді відбудеться під час голосування за бюджет, а реальна втрата більшості може статися в лютому-березні 2022 року і, відповідно, може відбутися зміна уряду.

    6. Ситуація з примушуванням України до прямих переговорів з ОРДЛО при цьому залишається ключовою зовнішньою загрозою, відповіді на яку поки не шукає жодна із сторін конфлікту. Головним викликом залишається те, що ні команда кандидатів Ахметова, ні можливі бенефіціари майбутньої коаліції не мають консенсусу з цього питання. І насправді, ключова задача громадянського суспільства та ЗМІ змушувати всіх гравців публічно висловлюватися з цього питання.

    7. Ми входимо в турбулентність. І, на жаль, поки всі гравці грають на одній шахівниці: як збити Зеленського, забуваючи про всі інші глобальні виклики.

    Читайте також: «Чорна п’ятниця» Зеленського. Основні тези екстреного брифінгу президента

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Рінат Ахметов переворот Володимир Зеленський президент
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    Старт сезону серіалу «Переворот» провалено. Наслідки для Зеленського