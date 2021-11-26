«Чорна п’ятниця» Зеленського. Основні тези екстреного брифінгу президента

Глава держави публічно оголосив війну найбагатшій людині країни

Навколо Володимира Зеленського буквально за кілька тижнів склався негативний інформаційний фон. Все пішло лавиною. Тут і провал операції з затриманням російських бойовиків-«вагнерівців», і відкритий конфлікт «слуг народу» з потужними медіа Ріната Ахметова як логічне продовження конфлікту Банкової з олігархом. До всього в останні дні додалась «вишенька на торті» – гучна вечірка на державній дачі на честь ювілею «другої людини в країні» Андрія Єрмака, на якій був присутній президент.

Все це відбувається на тлі паніки у західних ЗМІ, які хором прогнозують напад Росії на Україну. На Банковій наразі не бачать особливих підстав хвилюватись, але і на ці питання вимушені реагувати.

Видається, що команду Зеленського більше хвилює падіння персональних рейтингів президента – деякі соцопитування вперше сигналізували, що він може поступитися в другому турі.

Отож на Банковій мали на все це якось реагувати. І врешті було обрано формат – екстрена пресконференція. Її було оголошено дуже раптово і звичної акредитації на брифінг оголошено не було. В Офісі президента самі визначили три десятки ЗМІ.

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров пояснив: ця несподівана зустріч з пресою не була ідеєю президента, вона – результат колективного рішення, яке було спонтанно прийняте на одному з внутрішніх обговорень на Банковій. Привід для виходу Зеленського в люди – екватор президентства.

Сам Зеленський на початку заходу вибачився перед журналістами, яких проігноровали, і нагадав, що традиційна щорічна пресконференція, куди запросять всіх охочих, відбудеться у травні. Цього разу журналістів запускали за стіл до президента групами по 7-8 осіб. І вже після «першого раунду», здавалося, що розмова затягнеться, бо відповіді Зеленського на кожне питання були дуже довгими та іноді дуже плутаними. Зовні склалося враження, що президент нервував та дратувався. Зеленський часто повторював, що «у нас же відверта розмова» та переходив на персональні звинувачення до журналістів (дісталось телеведучим Шустеру та Влащенко, які тепер працюють на медіахолдинг Ахметова, та журналісту Бутусову, який зіграв не останню роль у «Вагнергейті»). Якщо Шустера Зеленський звинуватив в «розкачуванні» ситуації в країні, то Бутусова – в злитті інформації, яка призвела до загибелі людей. Суперечка з Бутусовим взагалі тривала протягом всього «раунду» за участю цього журналіста.

Та головним меседжем зустрічі стало оголошення війни найбагатшій людині країни Рінату Ахметову – президент не дуже стримувався в звинуваченнях на адресу олігарха. Зеленський упевнений: найпотужніший олігарх проводить проти нього медіаатаку. Президент навіть приголомшив інформацією про те, що неназвані особи хочуть, аби Ахметов посприяв в організації державного перевороту. Завершилася пресконференція неприємністю: президентська охорона на виході розпихала журналістів, які не змогли на неї потрапити, та збила з ніг журналістку «порошенківського» телеканалу «Прямий».

Тож «підсумки екватора» президентства Зеленського вийшли далеко не такими веселими та оптимістичними. Принаймні, якщо їх порівнювати з першим пресмарафоном на фудкорті, що побив рекорд за тривалістю.

«Главком» зібрав основні меседжі дуже неоднозначної пресконференції, яка тривала цього разу п’ять з половиною годин замість запланованих трьох.

Про Ахметова і державний переворот

На думку Зеленського, Рінат Ахметов може готувати державний переворот в Україні. Глава держави заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

«У нас є не тільки агентурна інформація, але є навіть звукова інформація, скажімо так, де представники з України обговорюють з представниками з Росії участь Ахметова у державному перевороті в Україні. Що буде залучено $1 млрд», – сказав президент.

Очільник держави наголосив, що невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою. За словами президента, він спокійно ставиться до отриманої з розвідувальних джерел інформації, та припускає, що Ахметов може навіть не знати, яку роль йому відведено у запланованому державному перевороті.

«Я, до речі, запрошую Ріната Ахметова на Банкову, послухати ту інформацію, якою можна поділитись. Або до відповідних органів, де він може сприймати цю інформацію», – зазначив голова держави.

Зауважимо, що прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков відреагував на цю заяву Зеленського. «У Росії не було жодних планів брати участь (у перевороті, – ред.). Росія ніколи не займається взагалі такими справами», – сказав Пєсков.

Відреагував і Ахметов. Позицію олігарха можна дізнатися тут: Рінат Ахметов звинуватив президента Зеленського у «суцільній брехні».

«Невідомі сили намагаються «підставити» Ахметова, втягнувши його у протистояння з державою»

Про війну і запровадження воєнного стану

Зеленський вважає, що введення воєнного стану негативно вплине на економіку. Президент пояснив, що Україна не готова до такого кроку, оскільки це негативно вплине на економіку.

«Я не знаю, чому кричать про воєнний стан, але я вважаю, що від цього постраждає економіка, все постраждає. Ми зараз не готові. Ми не готові до цього. Це – інформаційний тиск і це все б'є по нашій економіці. Навіть те, що всі розповсюджують інформацію, що «завтра війна». Всі повинні зрозуміти. Ймовірність ескалації є, а я вважаю, що цю інформацію надто гучно підтримують: і у нас, і закордоном. Але треба бути дуже обережним», – каже Зеленський.

«Це залякування на сьогодні – накопичення військ, ротація, снайпери пішли по всій лінії розмежування. Коли ми бачимо, що буде напружена ситуація, як перед діагнозом – симптоми. Зараз ситуація точно не гірша, ніж була навесні. Ми бачимо дуже часто ротації, щоб показувати нам, інформаційно, що йде накопичення. Ми бачимо збільшення техніки, щоб бачили, що її накопичення йде також. Ризики є і дуже небезпечна риторика пішла з РФ», – визнав президент.

За його словами, РФ занадто часто почала підіймати питання щодо НАТО та «Мінську». І третій сигнал – складний момент щодо «Північного потоку – 2», напружена ситуація в Білорусі.

«Зараз ми будуємо кордон. Зараз ми починаємо фінансувати кордон… Десь це стіна, десь закриваємо «дірки»… Ми повинні розраховувати на себе. У будь-якому випадку, є деескалація чи ні, є Мінськ чи ні. У нас має бути сильна армія. Ми маємо бути готові до свого захисту… Спочатку потужна армія, потім технічна міць. Поки що такий план», – розповів Зеленський.

Президент також пояснив, що досі не відмовився від Мінського формату, як обіцяв раніше, оскільки це було «єдине, що працювало».

Зеленський також заявив, що очікує від президента Росії Володимира Путіна чітких запевнень, що він не збирається нападати на Україну

Про «вагнерівців» і генерала Бурбу

Колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба, користуючись своєю посадою, продавав інформацію, сказав президент.

«Він бізнесмен, але це розвідка, а не Бессарабка (столичний ринок). Такий керівник розвідки мене не влаштовує», – зауважив Зеленський. Він каже, що не довіряв Бурбі і хотів його звільнити, зокрема через його участь у розгоні Євромайдану.

Понад те, глава держави вважає, що Бурба знав, що Зеленський планує його звільнити. Після цього ексглава ГУР, за словами президента, передав оперативну інформацію про те, «хто вигадав формулу Covid-19».

«Він назвав мені цю країну. Він запропонував передати цю інформацію РФ чи Китаю. Я не знаю, за кого він мене приймав, але тоді все стало зрозуміло, що він аферист та авантюрист», – додав президент.

Зеленський заявив, що не затверджував спецоперацію українських спецслужб із затримання 33 бійців російської приватної військової компанії «Вагнер», а Андрій Єрмак її не переносив. Також глава держави вчергове розкритикував ексголову розвідки Бурбу, який організовував операцію. Він назвав його нечесною людиною, як хотіла посварити Україну зі США та Туреччиною на догоду експрезиденту Петру Порошенку.

Окремо Зеленський сказав, що Бурба працював проти Майдану в 2014 році, а також хотів викрасти формулу вакцини від коронавірусу. Президент нібито запитав у Бурби, чи має керівник Туреччини Реджеп Ердоган знати про операцію щодо літака «Турецьких авіаліній». І Бурба нібито сказав – «ні». У відповідь Зеленський сказав Бурбі, що Україну «втягують». І якщо там буде 120-130 громадян Туреччини, чи є можливість, що бойовики захопили б його? І Бурба нібито сказав, що є. Також генерал припустив, що можуть бути загиблі на борту. «Я сказав, що це не наша операція, вона не прорахована детально», – додав Зеленський і зауважив, що остерігався зіпсувати стосунки з Ердоганом, який допомагає Україні.

Про ставлення до Шустера

Журналіст Савік Шустер зі своїм політичним токшоу, яке виходить на телеканалі олігарха Ріната Ахметова «Україні 24», є одним із чинників дестабілізації ситуації в Україні, – вважає Зеленський.

Як приклад президент навів ситуацію з енергетичною кризою та нестачею запасів вугілля для теплової генерації, коли «олігархічні ЗМІ почали критикувати керівництво держави, попри те, що теплова генерація в Україні у значною мірою є цариною приватних компаній».

Журналіст Савік Шустер

«Тому я і кажу, що це медіавійна, і ви служите великому бізнесмену. Через кілька місяців (буде імплементовано закон про олігархів – «Главком»), ось тоді ми зможемо назвати цих людей олігархами. А я роблю свою роботу щоденно. Захищаю державу, ось і все. Тому ми по різні боки», – підсумував Зеленський.

Про звинувачення журналіста Бутусова щодо провалів розвідників

Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов на нього образився, бо не отримав посади у Міноборони. Ставлячи питання президенту, Бутусов адресував голові держави декілька звинувачень, зокрема у незаконному призначенні на посаду керівника Комітету з питань розвідки посадовця часів Януковича Руслана Демченка, а також у небажанні проливати світло на ситуацію із «вагнерівцями».

Зеленський у відповідь перейшов на особистості, пригадуючи часи свого знайомства із Бутусовим і те, що в ті часи журналіст нібито працював на Ігоря Коломойського, а також припустив, що наразі журналіст ставиться до Зеленського упереджено, оскільки після обрання чинного президента не отримав призначення на одну з керівних посад у Міністерстві оборони.

Журналіст Юрій Бутусов

Окремо Зеленський, не приховуючи свого роздратування, торкнувся питання інформаційних «зливів», які, на думку президента, публікує Юрій Бутусов і які у деяких випадках шкодять державі та навіть призводять до смертей військовослужбовців.

«Тому не треба мені щось казати про відповідальність», – дорікнув Зеленський.

«Трохи плутаєтеся в показах», – заявив у відповідь Бутусов.

«Ви нічого не знаєте та дуже багато брехні та маніпуляцій тут розповсюджуєте. Все, що ви тут розповіли, – брехня. Ваша тактика така: оббрехати людей, які про щось пишуть і, користуючися таким коротким форматом, піти собі, посміхаючись», – обурився Бутусов.

Про другий президентський термін

Президент зауважив, що ухвалювати рішення про те, чи йти на другий термін, буде разом із сім’ю та після діалогу з українцями, поки він ще не визначився.

«Щодо другого терміну, то вирішувати буде суспільство… Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. За щось люди кажуть «дякую», десь кажуть: є помилки. І приймати це рішення точно буду із сім’єю. Зі своїми дітьми, тому що вони всі страждають через мою професію. Донька вже в тому віці, коли їй потрібен простір, вона не хоче жити з охороною», – наголосив Зеленський.

Глава держави також уточнив, що рішення йти чи ні на другий термін жодним чином не пов’язане з формуванням майбутньої коаліції.

«Я не планую собі в голові таку складну стратегію. Це пов’язано буде з підтримкою особистості моєї народом України і з не маніпулятивними рейтингами. А вони є різні…», – уточнив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, що родина проти другого терміну, але це його не зупинить.

Про виконання своїх обіцянок

Зеленський зазначив, що за 2,5 роки президентства ще не встиг виконати всі передвиборчі обіцянки.

«Ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами, які зроблені. Не все, що ми обіцяли (виконано – ред.), але на це давали, мені здається, 5 років, а не 2,5. Не все зроблено», — сказав він.

Президент підкреслив, що задоволений земельною та інфраструктурною реформами, а також впровадженням цифровізації держави.

«Деолігархізація – також. Я вважаю, що це крок до зменшення корупції, впливу на політику, на урядовців, на суспільство. Боротися з олігархами ми обіцяли, і ми боремося», – додав Зеленський.

Водночас глава держави зауважив, що незадоволений багатьма процесами у сфері оборони держави. За його словами, у цьому напрямку ще «багато чого не зроблено». Зокрема, президент висловив незадоволення сповільненим розвитком ракетної програми та програми флоту. Окрім цього, розповідаючи про свою команду, глава держави зазначив, що переважна більшість із цих людей – «нові обличчя» Однак є й ті, які працювали за часів четвертого президента України Віктора Януковича, але, за словами Зеленського, не були його соратниками.

«Ми знаходимося на екваторі мого президентства. Я задоволений результатами»

Про те, що Зеленський – «не ворье какое-то»

Президент заявив, що проти нього ведуть медіавійну, але це не підбурить суспільство піти проти нього. За його словами, у нього немає «медіасоюзників, на жаль»: «Мій головний союзник – народ України, тому не може бути інших Майданів, тому що люди бачать, що ми робимо, тому що ми не «ворье какое-то».

Зеленський стверджує, що до цієї «медіа-війни» причетний олігарх Рінат Ахметов.

«Це не є якоюсь таємницею, секретом. Розуміємо цю реакцію. Це реакція особисто Ріната Ахметова. Він повинен розуміти, що у нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК, тому ключів від держави в нього немає», – звернувся президент до найбагатшої людини країни.

Про Андрія Єрмака

Президент Володимир Зеленський не вбачає негативу у вчинках голови Офісу президента Андрія Єрмака і вважає, що він провів дуже багато важливих спецоперацій. Зокрема, президент став на захист Єрмака, чиє прізвище пов’язане з низкою скандалів довкола «вагнергейту» та святкування свого дня народження.

«З паном Єрмаком говорять сьогодні керівники найпотужніших розвідок різних держав, також голови апаратів різних президентів. Його знають повністю, його телефон прослуховували усі керівники розвідок, інакше б не сіли б за один стіл з ним… не треба порівнювати історію Захарченка (міністр часів Януковича – ред.) і Єрмака», — зазначив він у відповідь на запитання журналіста «5 каналу».

За словами глави держави, по-перше, Єрмак не вбивав людей і не давав такі команди.

«По-друге, Єрмак повертав людей, яких власник вашого каналу, колишній президент Петро Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном, він дійсно провів дуже важливі операції. Тому вважаю, що недоцільно втрачати потужну людину тільки тому, що пану Петру він не подобається… Що стосується ситуації з «вагнерівцями», то Єрмак не приймав рішень і нікому не наказував, і не має повноважень говорити про акцептування тієї чи іншої операції», – наголосив Зеленський.

Як відомо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака. Ця інформація збурила українське суспільство. Раніше однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужб.

Про святкування дня народження Єрмака

Президент Зеленський підтвердив, що користувався гелікоптерами Державної служби з надзвичайних ситуацій для перельотів у період з 19 по 22 листопада. Він розповів, що літав у Гуту разом із керівником свого Офісу Андрієм Єрмаком.

«Я маю право інколи трохи відпочивати. Я летів зі супроводжуючим гвинтокрилом... Гвинтокрил президента не працює. За два дні до цього зламався президентський гвинтокрил. Оточення президента звернулося з проханням використати гвинтокрил ДСНС. Ми полетіли двома військовими гвинтокрилами. У неділю у вихідний день я на провів на роботі. Після чого сів у гвинтокрил і з бутербродами, речами і Єрмаком полетів у Гуту. Маю право. У цей день, коли я прилетів, циган і ведмедів не викликав. А в понеділок полетів на роботу», – заявив Зеленський у відповідь на питання автора скандального розслідування Михайла Ткача.

Крім того, президент звинуватив журналіста Ткача у тому, що через того родина Зеленських не може почуватися вільно: «Завдяки вам, для мене більше немає місця у Києві, де я можу відпочивати. Завдяки вам, ніхто з моїх дітей не може бути без охорони. Завдяки вам, мої діти майже ніде нічого не святкують. Завдяки вам часу у мене на своє власне життя, на що я маю право, у мене немає. І тому я маю можливість, не приховуючи того, їхати туди, де я хочу. Чи був я в Синевирі – так. У п’ятницю ввечері після роботи я зі своєю сім’єю полетів на один день відпочити».

Про кадрові перемоги та поразки

Президент вважає, що низка його кадрових рішень була вдалою.

«У мене немає десятків кадрових перемог, тому що навіть нові люди, які приходили, на жаль, не змогли витримати й психологічний тиск... Багато людей це не витримують. Я радий, що витримую, і в мене є декілька людей дуже потужних. З іншого боку, є люди, які не приходили зі мною, а з’явилися потім, і я дуже вражений», – додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що задоволений роботою, зокрема, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, першого віцепрем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, а також керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

«Чи я задоволений? Я задоволений окремими речами, які назвав. Чи можна ними пишатися? Мені здається, коли я буду старою людиною, буду розуміти вдалося це чи не вдалося. Дарма це було, чи ні, чи я був нормальним і гідним президентом своєї держави», – підсумував він.

Про скорочення кількості нардепів

Зеленський розповів, що керівництво України не відмовилося від планів зменшити кількість депутатів Верховної Ради.

«Депутати дуже хочуть скорочуватись до тих пір, поки вони не стають депутатами Верховної Ради. Я вважаю, що ми це обіцяли, скорочення депутатів, і воно буде обов'язково зроблене. Це важливо», – пояснив президент.

Нагадаємо, під час опитування, ініційованого Зеленським в 2020 році, одним із питань було скорочення депутатів парламенту до 300 осіб. Також у серпні 2019 року Зеленський ініціював законопроєкт, яким, зокрема, пропонується зменшити кількість народних депутатів до трьохсот. Документ уже був попередньо схвалений Верховною Радою та визнаний Конституційним судом законним.

Про онлайн-голосування

Зеленський заявив, що можливість запровадження в Україні онлайн-голосування від час виборів є цілком імовірною, і над його запровадженням уже працюють спеціалісти.

«Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Це не скасовує, до речі, звичайні вибори… Можуть бути онлайн-вибори – так. Чи це буде через «Дію», зовсім не факт. Питання проробляється, але воно не може бути без рішення Верховної Ради. Але це не означає, що у людей не буде можливості голосувати у звичайний спосіб. Ми ще не знаємо, коли вони відбудуться. Над цим працюють найкращі компанії. Скажу відверто, цифрову митницю, вибори, перепис населення ми проробляємо з двома компаніями: Microsoft та Apple», – повідомив Зеленський.

Про тиск на депутатів

Зеленський заперечив звинувачення у тиску на голів депутатських фракцій та груп та заявив, що не вказує, як їм голосувати.

«Я не зустрічаюся з жодною фракцією, окрім представників «Слуги народу». Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, раніше зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієнком, а також з главами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список з обіцянками партії та програму Кабміну, тоді ми підбиваємо підсумки», — заявив він.

Зеленський зазначив, що востаннє така зустріч проводилася щодо державного бюджету через тисячі правок народних депутатів, які затягують ухвалення документу.

Президент вважає, що низка його кадрових рішень була вдалою

Про Порошенка і Турчинова

Зеленський заявив, що ексглава парламенту Олександр Турчинов був одним з тих, хто «втратив Крим», а п'ятий президент Петро Порошенко – Донбас. Однак президент додав, що нікого не звинувачує.

Нагадаємо, Турчинов раніше розповідав, що на початку 2014 року українська армія не була готова до захисту своєї держави. За його словами, Крим можна було б захистити, якби ми не відмовились від ядерної зброї, не створили там потужну російську базу та не підписали Харківські угоди.

Про судову реформу

Зеленський вважає, що судову реформу в Україні вдасться повністю реалізувати. За його словами, вже ухвалені фундаментальні закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя.

Президент вважає, що саме завдяки змінам судова система позбавляється від корумпованості, яка існувала у гілці багато років.

Глава держави назвав судову реформу непростою «шаховою грою» яку планують довести до кінця. Зеленський додав, що закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів та Вищу раду правосуддя ухвалили саме в тому форматі, про який просили міжнародні партнери та суддівська спільнота.

Зеленський зазначив, що також сподівається, що до кінця року буде обраний керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Павло Вуєць, Наталія Сокирчук, «Главком»

Фото: скріншот з прямої трансляції