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    Аваков підтримав Ахметова та розповів про «державний переворот»

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    Аваков вважає, що із заявами, які робить керівник держави, слід бути&nbsp;обережними та делікатними&nbsp; - Аваков підтримав Ахметова та розповів про «державний переворот»
    Аваков вважає, що із заявами, які робить керівник держави, слід бути обережними та делікатними 
    фото: скріншот з відео

    Звідси виникають інтриги, звідси виникають образи. Звідси виникають фантазії і про державний переворот у тому числі, – Арсен Аваков

    Конфлікт керівництва держави із бізнесменом Рінатом Ахметовим у поточних соціально-економічних реаліях може сильно нашкодити чинній владі, а його реальні причини полягають не у підготовці «державного перевороту» а у кричущій некомпетентності чинного керівництва держави. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

    «У нас проблеми в енергетиці Ми йдемо на тонкій лінії. У нас проблеми з фінансами. І президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес», – обурився Аваков. На думку ексурядовця, Зеленському варто більше замислюватися щодо наслідків своїх слів.

    «Що із цим робити і чому це трапилось? Ми підходимо до «державного перевороту». Некомпетентність тих людей, які зараз зібралися у владі – некомпетентність уряду, непрофесійні, несистемні люди. Не маючи достатньо аргументів для якісного управління продукують інтриги, продукують образи та продукують звинувачення», – вважає арсен Аваков.

    «Звідси виникають інтриги, звідси виникають образи. Звідси виникають фантазії і про державний переворот у тому числі», – наголосив Арсен Аваков.

    Колишній очільник МВС додав, що «страх вбиває розум», а президенту Зеленському варто було би зосередитися на вирішенні проблем, а не на пошуку винних.

    Аваков нагадав, що революційні події завжди є важким випробуванням для країни, до того ж, минулого разу цим скористався російський очільник Володимир Путін.

    «І тому ми всі маємо бути дуже обережними та делікатними із подібного роду речами», – підсумував екскерівник Міністерства внутрішніх справ.

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    Теги: міністр Арсен Аваков Рінат Ахметов переворот
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    Аваков підтримав Ахметова та розповів про «державний переворот»