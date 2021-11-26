Аваков підтримав Ахметова та розповів про «державний переворот»

Аваков вважає, що із заявами, які робить керівник держави, слід бути обережними та делікатними

Звідси виникають інтриги, звідси виникають образи. Звідси виникають фантазії і про державний переворот у тому числі, – Арсен Аваков

Конфлікт керівництва держави із бізнесменом Рінатом Ахметовим у поточних соціально-економічних реаліях може сильно нашкодити чинній владі, а його реальні причини полягають не у підготовці «державного перевороту» а у кричущій некомпетентності чинного керівництва держави. Таку думку в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» висловив колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«У нас проблеми в енергетиці Ми йдемо на тонкій лінії. У нас проблеми з фінансами. І президент у прямому ефірі дозволяє собі атакувати великий бізнес», – обурився Аваков. На думку ексурядовця, Зеленському варто більше замислюватися щодо наслідків своїх слів.

«Що із цим робити і чому це трапилось? Ми підходимо до «державного перевороту». Некомпетентність тих людей, які зараз зібралися у владі – некомпетентність уряду, непрофесійні, несистемні люди. Не маючи достатньо аргументів для якісного управління продукують інтриги, продукують образи та продукують звинувачення», – вважає арсен Аваков.

«Звідси виникають інтриги, звідси виникають образи. Звідси виникають фантазії і про державний переворот у тому числі», – наголосив Арсен Аваков.

Колишній очільник МВС додав, що «страх вбиває розум», а президенту Зеленському варто було би зосередитися на вирішенні проблем, а не на пошуку винних.

Аваков нагадав, що революційні події завжди є важким випробуванням для країни, до того ж, минулого разу цим скористався російський очільник Володимир Путін.

«І тому ми всі маємо бути дуже обережними та делікатними із подібного роду речами», – підсумував екскерівник Міністерства внутрішніх справ.

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