Інцидент із журналістами, які пікетували пресмарафон Зеленського, Держохорона назвала провокацією

Поведінка журналістів нібито перешкоджала виконанню службових обов’язків військовослужбовців

Управління державної охорони України назвало провокацією інцидент із журналістами після пресмарафону президента Володимира Зеленського. Зокрема, про напад на одного з журналістів. Про це повідомляє прессслужба УДО.

У відомстві зазначили, що під час від’їзду Зеленського після пресмарафону трапився інцидент із журналістами, які не потрапили на подію, мітингуючими та військовослужбовцями УДО України.

«Дії представників ЗМІ мали відверті ознаки провокативного характеру зі штовханиною, недотриманням законних вимог військовослужбовців, ненормативною лексикою та особистими образами», – йдеться у повідомлені.

В УДО підкреслили, що військовослужбовці діяли відповідно до своїх прав та обов'язків, забезпечуючи необхідний рівень безпеки голови держави.

«Поширена окремими ЗМІ маніпулятивна інформація про те, що охорона нібито застосувала фізичну силу до журналістів, є відвертою брехнею та містить ознаки спланованої інформаційної провокації», – йдеться у повідомлені.

Крім того, у відомстві додали, що основними принципами здійснення державної охорони є законність, безперервність та повага до громадян.

«Хочемо наголосити, що Управління державної охорони України з великою повагою ставиться до професійної діяльності журналістів, але такі дії та провокативна поведінка перешкоджають виконанню службових обов’язків військовослужбовців УДО України, а також принижують їхню честь і гідність», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, сьогодні біля коворкінгу, де відбувався пресмарафон, протестували представники ЗМІ. Журналісти невдоволені тим, що Офіс президента анонсував пресконференцію менш ніж за добу та не провів попередню акредитацію, а лише запросив представників певних ЗМІ.

Тоді ж через агресивну президентську охорону журналістку ледве не затоптали ногами. Після закінчення пресмарафону Володимира Зеленського охоронці спочатку розпихували кореспондентів, які проводжали президента до авто, а потім збили з ніг журналістку телеканалу «Прямий».

Згодом Аваков назвав головну помилку Зеленського на пресмарафоні.

А от Андрій Єрмак вважає, що Зеленський на пресконференції такий же, як у житті.

Після висловів президента Рінат Ахметов звинуватив Зеленського у «суцільній брехні».