Байден вважає можливою розмову з Зеленським і Путіним уже найближчим часом

Розмова відбудеться на тлі напруженості на кордоні України та Росії

Президент США має намір організувати перемовини з лідерами України та РФ

Президент США Джозеф Байден пообіцяв поговорити зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Американський лідер зазначив, що розмова може відбутися найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, про можливу розмову із Зеленським та Путіним Байден заявив журналістам на острові Нантакет (штат Массачусетс), де президент із сім'єю проводить День Подяки.

«З усією ймовірністю», – сказав Байден, відповідаючи на питання про заплановані контакти зЗеленським і Путіним на тлі напруженості на кордоні України та Росії.

Інших подробиць видання не наводить.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США намагаються переконати Путіна не нападати на Україну.

Також Путін збирається обговорити з Байденом Україну. Раніше Кремль анонсував розмову Путіна та Байдена.

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