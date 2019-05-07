Чому необхідно перенести Адміністрацію президента

Віктор Андрусів Директор Українського інституту майбутнього

Віктор Андрусів

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Урядові будівлі – це сукупність практик, як приймаються рішення, як організована робота

Новий урядовий квартал має бути розміщений на лівому березі. Це питання логістичне і інфраструктурне, оскільки зранку немає заторів в бік лівого берега

Нація і держава будуються на символах. І саме символів нової України – нам бракує всю добу незалежності. Погодьтесь, що АП, Кабмін і ВР – це символи совка. Вони не були засновані нами, а перейшли нам в спадок. Зі всіми своїми імперськими замашками про прослуховання, барабанними телефонами, і їдалками. І от ми 28 років борсаємося на руїнах цієї імперії.

Будівлі самі по собі, звісно, не можуть бути причиною наших невдач. Але разом з цим, урядовий квартал – це не просто бетон і камінь. Урядові будівлі – це сукупність практик, як приймаються рішення, як організована робота. Там зберігається певна історія, яка створює фон і відчуття всім, хто перебуває всередині. Там завжди працює правило «тут так завжди робили». Погодьтесь, що в замку Дракули не вийде зробити різнокольоровий комфортний google офіс, який надихатиме працівників на креатив та позитивний настрій.

Ось кілька моїх аргументів, чому новий Президент мусить перенести Адміністрацію:

1. Символ волі. Рішення перенести АП – це прояв колосальної волі проти системи. Завжди всі хороші ідеї чи ініціативи розбиваються об бюрократію. Чиновники знайдуть 1 мільйон причин чому щось не можна. Вони піднімуть сотні радянських актів на підтвердження своїх аргументів. Рішення перенести АП – це злам. Це демонстрація спроможності приводити в життя найскладніші рішення.

2. Символ змін. Перенесення АП – це зміна історичного масштабу. Більше того, перенесення в модний сучасний офіс, з openspace, з креативними конференц-залами, з великими скляними вікнами – це про дух нової епохи. Це про нове управління. Це про круту модну креативну глобальну Україну. Це про нове покоління і дух цього покоління. Зрештою, саме це відповідає тренду запущеному Володимиром Зеленським під час виборчої кампанії – злам старих схем.

3. Завершення декомунізації. Урядовий квартал є частиною одного комуністичного ансамблю з вулиць і площ Леніна. Совок – це не тільки назви, це й місця, і практики політичного управління. Перенесення АП є продовженням декомунізації і створенням українського нового символічного поля.

Тепер про практику. Зараз розповідають, що це не можливо на практиці. Подібні фрази для мене звучать аналогічно до «Ленін буде вічно живий». Все це повна дурня. Так є купа всяких спецзвязків і інших обмежень, з часів совка. Але давайте чесно: всі політики користуються whatsup, а не спецзвязком. По-друге, і це ще важливіше: Янукович клав на всі обмеження, і фактично здійснював керівництво з Межигіря.

Сценарій перенесення АП

1. Президент відразу визначає своєю резиденцією новий офіс, де розміщується спочатку він і апарат.

2. Важливі зустрічі і наради продовжуються відбуватись в старій АП

3. Впродовж року відбуваються переговори з Кличком щодо будівництва нового урядового кварталу. Відповідні кошти на будівництво нового урядового кварталу виручаються із продажу майна ДУС, а також за рахунок бюджету Києва, який особливо виграє від перенесення кварталу.

На мою думку, новий квартал має бути розміщений на лівому березі. Це питання логістичне і інфраструктурне, оскільки зранку немає заторів в бік лівого берега. Плюс розміщення там урядових будівель почне розвивати лівий берег як діловий центр, а не як тільки спальний район.

UPD Не всі розуміють де взяти кошти. Викладаю скрін як один маленький приклад, від продажу чого їх можна знайти

Джерело: блог Віктора Андрусіва

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