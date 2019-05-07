Помпео скасував візит до Берліна



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Держсекретар США Майк Помпео Фото з відкритих джерел

«З огляду на нагальні питання», - зазначили в диппредставництві, не уточнивши, про які саме питання йдеться. Водночас там запевняють, що візит відбудеться ближчим часом

Держсекретар США Майк Помпео в останню хвилину скасував візит у Берлін. Про це повідомили в посольстві США в ФРН, передає «Укрінформ».

«З огляду на нагальні питання», - зазначили в диппредставництві, не уточнивши, про які саме питання йдеться. Водночас там запевняють, що візит відбудеться ближчим часом.

Це мав бути перший візит Помпео до німецької столиці, в ході якого він мав зустрітися з канцлером Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Гайко Маасом. Серед тем перемовин – ситуація на сході України. Також планувалося обговорити ситуацію у Венесуелі, Ірані та Сирії, відносини з Росією та Китаєм.

Як повідомлялося, напередодні Помпео зустрівся з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Головною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стала ситуація у Венесуелі. Сторони також порушили проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.



