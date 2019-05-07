  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помпео скасував візит до Берліна

    • Розсилка
    Держсекретар США Майк Помпео&nbsp; - Помпео скасував візит до Берліна
    Держсекретар США Майк Помпео 
    Фото з відкритих джерел

    «З огляду на нагальні питання», - зазначили в диппредставництві, не уточнивши, про які саме питання йдеться. Водночас там запевняють, що візит відбудеться ближчим часом

    Держсекретар США Майк Помпео в останню хвилину скасував візит у Берлін. Про це повідомили в посольстві США в ФРН, передає «Укрінформ».

    Читайте також

    «З огляду на нагальні питання», - зазначили в диппредставництві, не уточнивши, про які саме питання йдеться. Водночас там запевняють, що візит відбудеться ближчим часом.

    Це мав бути перший візит Помпео до німецької столиці, в ході якого він мав зустрітися з канцлером Ангелою Меркель і міністром закордонних справ Гайко Маасом. Серед тем перемовин – ситуація на сході України. Також планувалося обговорити ситуацію у Венесуелі, Ірані та Сирії, відносини з Росією та Китаєм.

    Як повідомлялося, напередодні Помпео зустрівся з головою МЗС РФ Сергієм ЛавровимГоловною темою переговорів керівників зовнішньополітичних відомств двох країн стала ситуація у Венесуелі. Сторони також порушили проблематику України, Сирії та питання стратегічної стабільності.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову, яка тривала понад годину, з російським президентом Володимиром Путіним у п'ятницю, 3 травня.

    Трамп та Путін, зокрема, обговорили Україну та переможця президентських виборів Володимира Зеленського.


    Читайте також
    МЗС США президент Майк Помпео Берлін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ