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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Економічна криза. Катастрофа, яка насувається на нас

Вчора, 11:11 glavcom.ua
Як тільки люди почнуть заробляти, підуть податки в місцевий бюджет, вони зможуть самостійно щось відновлювати
фото: glavcom.ua

Відновлювати бізнес треба навіть швидше за інші інфраструктури

Починаючи з квітня, кінець кожного місяця був для мене особливо тривожним. І це було пов’язано не з обстрілами, не з штурмами, а з необхідністю виплачувати заробітну плату. У наших проектах задіяні десятки людей, яким щомісяця треба платити заробітну плату. Але кожен місяць просто колосально скорочувались можливості це робити.

Спочатку впала благодійна підтримка. І це зрозуміло, люди використали більшість своїх запасів за перші місяці. Пізніше почали падати запаси команди, яка підтримувала проекти. Зрештою, кошти просто почали закінчуватись у всіх... це вело до неминучого: скорочення заробітних плат, а пізніше – скорочення і людей.

Я особливо трагічно це переживаю. Справа в тому, що більшість людей не може легко знайти роботу. Тому коли ти змушений звільнити людину, ти з жахом думаєш, за що і як вона буде жити... Таку ж ситуацію я спостерігаю в багатьох знайомих бізнесменів. Кожен з них, в першу чергу, думає про свій бізнес і про команду. Звільняти людей – це в якісь мірі ховати бізнес. Вже кілька місяців кожен з них вигадує різні комбінації, щоб утриматись на плаву, але по-факту нікому не вдається. Тому, що неможливо залучити кошти в бізнес, щоб переорієнтуватись чи перекредитуватись...

Рейтинг опублікував опитування на цю тему, і воно показує у всій красі катастрофу, яка насувається на нас. 85% сказали, що їхнє матеріальне становище погіршилось за останній час. 73% сказали, до їхніх заощаджень вистачить не більше чим на 3 місяці, а 41% – менше 1 місяця.

57% сказали, що готові залишатись на роботі за меншу заробітну плату, а 76% сказали, що розуміють, що це вимушений крок зменшувати зарплату. В такі миті просто сльози навертаються від сили нашого народу, який готовий терпіти багато заради перемоги. 47% сказали, що їхня заробітна плата вже зазнала зменшення. 57% не впевнені, що зможуть знайти роботу, якщо втрать свою.

Це страшні цифри, які свідчать, що люди добре розуміють тяжку ситуацію, яка тільки погіршується. Але разом з цим 73% продовжують вірити, що справи в країні рухаються в правильному напрямку. Це означає, що люди готові йти на великі жертви заради нашої перемоги.

В питанні відновлення, про яке часто говорять, потрібно зрозуміти важливу річ: не може бути відновлення без відновлення бізнесу. Якщо люди повертаються у свої зруйновані міста, але на додачу до цього в них немає ще й роботи – вони будуть змушені знову поїхати геть. Якоюсь мірою відновлювати бізнес треба навіть швидше чим іншу інфраструктуру. Як тільки люди почнуть заробляти, підуть податки в місцевий бюджет, вони зможуть самостійно щось відновлювати.

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Теги: економіка бізнес українці війна біженці робота зарплата

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