Як українцям отримати якісно нове суспільство

Саморозвиток – це джерело конкурентності. Чим більше ви вкладаєте в себе, тим більше у вас шансу лишитися в тренді і заробляти на цьому.

Сьогодні по одинці, та навіть по десятку ми не в змозі протиставити нічого організованим олігархічним групам

Три стовпи нового українця

1. Критичне мислення

2. Саморозвиток

3. Організація

На перше місце я свідомо поставив критичне мислення. У нас з цим повна катастрофа. Не розуміння причинно-наслідкових зв’язків, таких як, розвиток бізнесу для зростання соціальних виплат, утримує при владі популістів. Прості рішення в стилі всіх розстріляти чи повісити, постійний пошук месії – все це наслідок відсутності критичного мислення. Ще не охолонули щоки від сорому за Савченко, як на горизонті замаячив новий герой – Вакарчук. Критичне мислення змусило б людей, як мінімум, поцікавитись його програмою, командою, позиціями по ключових питаннях.

Зрештою, у нас відсутнє критичне мислення і в побутовому житті, коли люди масово схильні піддаватись впливу різних МММ, біткойнів та інших фінансових пірамід. Бажання легко і швидко заробити не передбачає детальний аналіз та вивчення авторів ідеї «світлого майбутнього». Тому розвиток критичного мислення напряму впливає на добробут громадян.

Саморозвиток – це джерело конкурентності. Чим більше ви вкладаєте в себе, тим більше у вас шансу лишитися в тренді і заробляти на цьому. Ми панічно боїмося всього нового і не віримо, що нам воно може допомогти. Найчастіше ми хочемо, щоб нічого не мінялось, і це природньо, з огляду на тяжкі 90-ті, та й після Майдану останнього теж не солодко. Але світ міняється колосально. Якщо сьогодні людина не володіє інформаційно-комунікаційними технологіями – вона приречена працювати на низькокваліфікованих роботах. Не володіє англійською – вона буде колосально відставати в знаннях. Цінність саморозвитку робить нас дуже затребуваними на глобальному ринку праці і для інвесторів.

Нарешті – організація. Ми погано організовані. Кожен з нас входить до дуже малого числа громадських організацій і мало проявляє громадської активності. Ми часто не можемо навіть ОСББ створити, не кажучи вже про якусь самооборону. Тому коли ми потрапляємо в проблеми, які нам створюють серйозні організації – ми не маємо, що їм протиставити. Якщо банк не законно відбирає у вас машину, чи міліціонер не виконує свої обов’язки, прокурор чи суддя вирішили вас знищити чи забрати бізнес – як ви будете відповідати на ці виклики? А якщо за вами стоїть організація в 1000 людей?

Організовані громадяни створюють баланс влади в країні. Сьогодні по одинці, та навіть по десятку ми не в змозі протиставити нічого організованим олігархічним групам. Натомість сильні організації самооборони, бізнес-інтересів, сильні батьківські і робітничі об’єднання можуть змусити їх рахуватись з загальним суспільним інтересом. Зрештою, тільки організації можуть сформувати і захищати інтереси людей.

Якщо такі три стовпи нового українця будуть прийняті, ми в дуже короткий час отримаємо якісно нове суспільство. Такі люди не можуть жити бідно і відстало.