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    Думки вголос

    В Україні вже минула епоха педагогів «совкового» типу, які люблять кричати на дітей

    • Іван Вербицький

      Спортивний журналіст

    • Розсилка
    Вчителька коледжу інформаційних систем і технологій кричить на студента - В Україні вже минула епоха педагогів «совкового» типу, які люблять кричати на дітей
    Вчителька коледжу інформаційних систем і технологій кричить на студента

    Зараз у діток є телефони, змога знімати відео і заливати все це в мережу

    Любовь Євгєньєвна прекрасна.

    Насправді Любовь Євгєньєвна - класичний представник педколективу совкового штибу. Тільки вона не враховує однієї дрібнички: дітки змінилися.

    Якщо в ті роки, коли, скажімо, навчався я, вчителька мікрорайону нашого могла ось так безкопромісно пащекувати і у 88% випадків батьки й керівництво було б на її боці, то зараз у діток є телефони, змога знімати відео і заливати все це в мережу. Робити Любовь-Євгєньєвних популярними на всю країну.

    Любовь Євгєньєвна ще відмовляється це визнавати, але її епоха минула. Це видно навіть з того, що діти її не бояться, як боялися колись схожих педагогиць ми, а над нею насміхаються.

    Джерело: блог Івана Вербицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    діти школа вчитель
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