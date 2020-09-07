В Україні вже минула епоха педагогів «совкового» типу, які люблять кричати на дітей

Вчителька коледжу інформаційних систем і технологій кричить на студента

Зараз у діток є телефони, змога знімати відео і заливати все це в мережу

Любовь Євгєньєвна прекрасна.

Насправді Любовь Євгєньєвна - класичний представник педколективу совкового штибу. Тільки вона не враховує однієї дрібнички: дітки змінилися.

Якщо в ті роки, коли, скажімо, навчався я, вчителька мікрорайону нашого могла ось так безкопромісно пащекувати і у 88% випадків батьки й керівництво було б на її боці, то зараз у діток є телефони, змога знімати відео і заливати все це в мережу. Робити Любовь-Євгєньєвних популярними на всю країну.

Любовь Євгєньєвна ще відмовляється це визнавати, але її епоха минула. Це видно навіть з того, що діти її не бояться, як боялися колись схожих педагогиць ми, а над нею насміхаються.

Джерело: блог Івана Вербицького

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