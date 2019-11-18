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    Думки вголос

    Вони пам'ятають власну історію. За що потрібно поважати збірну Хорватії з футболу

    • Іван Вербицький

      Спортивний журналіст

    • Розсилка
    Головний тренер збірної Хорватії з футболу Златко Даліч не цурається історії рідної країни - Вони пам'ятають власну історію. За що потрібно поважати збірну Хорватії з футболу
    Головний тренер збірної Хорватії з футболу Златко Даліч не цурається історії рідної країни

    В українській історії теж чимало героїчних і трагічних дат, але...

    То живий приклад, чому поважаю збірну Хорватії і терпіти не можу збірну ФФУ.

    Нині - 28-мі роковини звільнення Вуковара. За різними даними, в битві за це місто за три неповних місяці загинуло від 2900 до 3600 осіб.

    Це відео на власній сторінці в Instagram запостив кілька годин тому головний тренер збірної Хорватії з футболу Златко Даліч.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Vukovar!

    Допис, поширений Zlatko Dalic (@daliczlatko)

    В українській історії теж чимало героїчних і трагічних дат. В різні епохи. Але важко уявити, що серед нинішніх чи колишніх збірників (тренерів чи гравців) знайшовся бодай хтось, хто вчинив би так, як Златко Даліч.

    Зрештою, їм би на людську мову для початку перейти не завадило...

    Тому й байдуже, виграють вони чи програють. #НеМояЗбірна. А ось хорватам симпатизуватиму і на Євро-2020. Вже не лише через Вуко і Віду (якщо той потрапить до складу) та деяких інших футболістів. А й через тренера.

    Джерело: блог Івана Вербицького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ Хорватія Златко Даліч
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