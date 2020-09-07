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    Суспільство

    Мер Івано-Франківська хоче відправити дітей до садочків і шкіл попри «червону» карантинну зону

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    Якщо регіон перебуває у &laquo;червоній&raquo; карантинній зоні, то діти переходять на дистанційне навчання, - розпорядження Кабміну - Мер Івано-Франківська хоче відправити дітей до садочків і шкіл попри «червону» карантинну зону
    Якщо регіон перебуває у «червоній» карантинній зоні, то діти переходять на дистанційне навчання, - розпорядження Кабміну

    Діти підуть в садки і школи з 14 вересня, оскільки мають право на повноцінне навчання, - Марцінків

    Діти підуть до шкіл та садочків 14 вересня,  попри рішення центральної влади про те, що наразі місто перебуває у «червоній» карантинній зоні. Про це заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків у своєму відеозверненні.

    За словами керівника міста, діти підуть в садки і школи з наступного тижня, оскільки мають право на повноцінне навчання.

    «Сподіваємося, що в четвер переглянуть червону зону, і з понеділка вона буде скасована. Ще раз скажу, що є чинне рішення сесії міськради, воно не оскаржене. Тому з понеділка дитсадки та школи Івано-Франківська відкриються в будь-якому випадку», - заявив мер.

    Нагадаємо, якщо регіон перебуває у «червоній» карантинній зоні, то діти переходять на дистанційне навчання.

    В Україні щочетверга оновлюють карантинні зони, які набувають чинності наступного понеділка.

    До слова, в Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107). Одужали за минулу добу –  379 (днем раніше – 578), померли –  31 (35). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.

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