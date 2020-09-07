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    «Рот закрой! Я тебе слово давала?»: у столичному коледжі скандал через поведінку вчительки (відео)

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    Вчителька коледжу інформаційних систем і технологій кричить на студента
    Фото: скріншот відео

    Вчителька фізкультури принижує студентів і вимагає гроші за здачу нормативів

    У київському коледжі інформаційних систем і технологій, що на Львівській площі, розгорівся скандал через поведінку вчительки фізкультури.

    У соцмережу потрапило відео, на якому зафіксовано, як вчителька кричить і принижує студента коледжу.

    «Рот закрой! Я тебе слово давала?!» - кричить вона на 16-річного студента першого курсу коледжу. 

    Як стало відомо журналістці «Главкома» Наталці Прудкій, діти свідчать ще й про інші жахливі вчинки з боку вчительки, але всі бояться, тому розголошують лише в обмеженому колі людей.

    Зокрема, вчителька вимагала зі студентів гроші за здачу нормативів - напряму заявляла перерахувати кошти їй на карточку.

    Директор коледжу вже пообіцяв батькам студентів звільнити вчительку.

    Київ скандал навчання вчитель учні
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