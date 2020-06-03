Парадокси української солідарності. Чому нам болить чуже, а свого ми не помічаємо
Українські спортовці чомусь не помітили вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова
- Ольга Харлан
- Андрій Шевченко
- Іван Редкач
- Марта Костюк
Це ті, кого побачив я. Українські спортовці з чорними квадратиками. На знак солідарності з мародерами, які трощать американські міста. Не поліцейські відділки і мусоровозки, що прекрасно навіть без причини, а саме міста, майно звичайних мешканців.
Їх стурбувала доля вбитого акабами Джорджа Флойда. Тому чорний квадрат.
Я хотів поставити квадрат білого кольору. Але подумав, що це відео буде доречнішим.
Бо коли мусора під час синіх розваг зі зброєю вбили на сусідньому подвір'ї п'ятирічного хлопчика з Переяслава, «Европа мовчала». Не помітили цієї трагедії і наші спортовці. Бо навіщо помічати? То ж не всесвітній флеш-моб на підтримку мародерів, на якому можна попіаритися.
Поставила собі чорного квадратика й наша доблесна ФФУ/УАФ. Тут якраз не дивно. Бо мародери мають підтримувати мародерів. Бо то ж керівник мародерів через рік після Майдану питав: «Гдє бєркут?»
Також вчора з'явився пасквіль на головного редактора сайту команди київського «Динамо» Kirill Kryzhanovsky. За те, що він на особистій сторінці у Fb мав необережність не погодитися з «чорним квадратом» Шевченка.
Точно знаю, що ця гумореска не виникла з неба чи з особистої волі когось із новинарів. Що корені її ростуть з Лабораторного провулку, 7б.
Тому хочу підтримати те, що сказав Кирило і доповнити згадуваного ним Андрія Миколайовича представниками інших видів спорту.
А заодно пригадаємо трагедію Кирила Тлявова, п'ятирічної дитини з Переяслава. Яка хотіла жити, але яку вбили п'яні мусора. Вбили і не відповіли за це. І жодному моральному авторитету зі світу спорту справи до цього хлопчика немає.
«Чорний квадрат» - то не про нього...
Джерело: блог Івана Вербицького