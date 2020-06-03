Парадокси української солідарності. Чому нам болить чуже, а свого ми не помічаємо

П'ятирічний Кирило Тлявов загинув від кулі поліцейських

Українські спортовці чомусь не помітили вбивства п'ятирічного Кирила Тлявова

Ольга Харлан

Андрій Шевченко

Іван Редкач

Марта Костюк

Це ті, кого побачив я. Українські спортовці з чорними квадратиками. На знак солідарності з мародерами, які трощать американські міста. Не поліцейські відділки і мусоровозки, що прекрасно навіть без причини, а саме міста, майно звичайних мешканців.

Їх стурбувала доля вбитого акабами Джорджа Флойда. Тому чорний квадрат.

Я хотів поставити квадрат білого кольору. Але подумав, що це відео буде доречнішим.

Бо коли мусора під час синіх розваг зі зброєю вбили на сусідньому подвір'ї п'ятирічного хлопчика з Переяслава, «Европа мовчала». Не помітили цієї трагедії і наші спортовці. Бо навіщо помічати? То ж не всесвітній флеш-моб на підтримку мародерів, на якому можна попіаритися.

Поставила собі чорного квадратика й наша доблесна ФФУ/УАФ. Тут якраз не дивно. Бо мародери мають підтримувати мародерів. Бо то ж керівник мародерів через рік після Майдану питав: «Гдє бєркут?»

Також вчора з'явився пасквіль на головного редактора сайту команди київського «Динамо» Kirill Kryzhanovsky. За те, що він на особистій сторінці у Fb мав необережність не погодитися з «чорним квадратом» Шевченка.

Точно знаю, що ця гумореска не виникла з неба чи з особистої волі когось із новинарів. Що корені її ростуть з Лабораторного провулку, 7б.

Тому хочу підтримати те, що сказав Кирило і доповнити згадуваного ним Андрія Миколайовича представниками інших видів спорту.

А заодно пригадаємо трагедію Кирила Тлявова, п'ятирічної дитини з Переяслава. Яка хотіла жити, але яку вбили п'яні мусора. Вбили і не відповіли за це. І жодному моральному авторитету зі світу спорту справи до цього хлопчика немає.

«Чорний квадрат» - то не про нього...

Джерело: блог Івана Вербицького

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