Якими мають бути мінімальні зарплата та пенсія?

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

За умов політичної волі можна також реально підняти мінімальну зарплату до 10 тисяч грн, а пенсію – до 6 тисяч грн

Держава щоквартально повинна перераховувати зарплати і пенсії відповідно до інфляції

Кабінет Міністрів планує підняти мінімальну зарплату до 4170 грн з 1 січня 2018 року. Чи відповідає це економічному розвитку країни? І чому ця ініціатива виникла саме зараз?

Підвищення мінімальної зарплати – це передвиборчий трюк влади. Зарплати підвищуються лише тоді, коли росте економіка. Це класика. Натомість у нас із точністю до навпаки. В економіці повний аут, а зарплати планують підвищити.

В даній ситуації підвищення зарплат можливе лише за умов емісії – випуску в обіг нових грошових знаків. Так і вчинять. Отже, номінально зарплати будуть вищі, а ціни на все відразу підростуть. Інфляція усе з’їсть.

Підвищення мінімальних зарплат – це своєрідний хабар виборцю, це та сама гречка, тільки у вигляді грошей.

Що треба зробити, щоб поліпшити життя простих українців?

Негайно переглянути зарплати працівників силового блоку, міністерств, відомств, парламентарів, керівників державних підприємств. Це не нормально, коли, скажімо, суддя Конституційного Суду щомісяця отримує 200 тисяч грн, а голова Верховного Суду – 400 тисяч грн. Класичний приклад, керівництво «Нафтогазу» отримало в травні премій на суму 20 млн доларів. В бідній країні, яка веде війну, не може бути такий шалений розрив між зарплатою громадян.

Вважаю, що також треба заборонити українським громадянам реєструвати підприємства за кордоном, в тому числі в офшорах. За порушення цієї вимоги - встановити кримінальну відповідальність. Історія з офшорами – це спосіб ухилення від сплати податків в бюджет держави.

Понад 40 млрд доларів олігархи заборгували в бюджет держави. Необхідно примусити їх заплатити. Не менше 130 млрд доларів сховано в офшорах. Ці гроші варто повернути в бюджет держави зі сплатою відповідних податків.

До речі, пам'ятаєте вже забуте гасло Майдану: «багаті поділяться з бідними». Треба зібрати багатих людей, так як свого часу зробив американський президент Рузвельт після Другої світової війни, запропонувати їм внести на спасіння економіки благодійно частину своїх статків.

І ще одна важлива річ. Держава щоквартально повинна перераховувати зарплати і пенсії відповідно до інфляції. Це має стати законом.

За умов політичної волі можна також реально підняти мінімальну зарплату до 10 тисяч грн, а пенсію – до 6 тисяч грн. Утім сумнівно, що нинішня влада на це здатна.

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