Чому саботується рішення Конституційного Суду про повернення пільг чорнобильцям?

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ліквідація ліквідаторів, або пільговий геноцид

Після винесення рішення Конституційного Суду про поновлення соціальних гарантій людям, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи минуло півтора місяці. Ліквідатори, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілі до цих пір не можуть отримати від держави свої пільги.

В бюджеті на цей рік не закладені соціальні гарантії чорнобильцям. Що придумав Кабінет Міністрів?

Під виглядом боротьби з липовими чорнобильцями прийняв постанову про видачу нових посвідчень вищезгаданій групі осіб. Всі вони повинні пройти верифікацію до січня 2019 року. Тобто, підтвердити, що вони є або потерпілі, або ліквідатори, або учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.

Почнемо з потерпілих, з тих, хто перебував на території радіоактивного забруднення з 1986 року по 1 січня 1993 року і відноситься до 2 чи 3 категорії. Якщо ці люди сьогодні звернуться до селищного голови, чи старости, то останні не зможуть дати підтверджуючі документи на тій підставі, що термін їх збереження уже давно вийшов і вони знищені.

Правда, є можливість подати до суду. Для жителів, наприклад, Народицького району, що на Житомирщині, звертатися можна тільки в суд, який розміщений в місті Житомир. Туди треба добиратися з тих самих Народичів не менше 3 годин, заплатити мито в суді, найняти адвоката і чекати, коли ж почнуть розглядати скаргу позивача. Більшість людей уникне цієї тяганини. Це обтяжливо із фінансової точки зору та й ще з невідомим результатом у суді.

Що стосується ліквідаторів, учасників аварії на ЧАЕС, то тут вигадали іншу процедура. Щоб підтвердити свій статус, слід звертатися до тих установ, підприємств і організацій, які працювали на той час. А їх, наприклад, по тому самому Народицькому району уже немає. Вони ліквідовані. Виходить зачароване коло.

Отже мета цієї верифікації одна – в рази зменшити число чорнобильців, які претендують на пільги.

Гроші для них держава не хоче виділяти, чорнобильці – це не модно. На них можна попіаритися раз на рік і на тому крапка.

Нагадаю, під Новий рік 2015 року Верховна Рада у складі БПП, Народного Фронту, Самопомочі, Радикальної партії Ляшка поклала під ялинку мільйонам ліквідаторів аварії на ЧАЕС неприємний сюрприз – відміну більшості соціальних гарантій.

Особи, які належали до другої категорії, втратили право на безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, в електричках. Другій і третій категорії осіб відмовлено раз на рік в безкоштовній путівці в санаторій. Ці категорії людей позбавили безкоштовно користуватися певним переліком ліків.У тих, чий дохід на той час перевищував 1720 гривень (тобто, практично у всіх), відібрали 50% знижку на оплату комунальних послуг.

Держава анулювала також безплатне харчування для усіх дітей-чорнобильців в дитячих садочках, школах.

Цей закон моментально був підписаний Президентом Порошенком і з 2015 року вступив в силу.

Ряд депутатів оскаржили це рішення. І все-таки через три роки КС розглянув цю скаргу і скасував незаконне рішення парламенту. Визнав відміну пільг незаконною.

Конституційний суд послався на статтю 16 Основного закону країни: «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави».

Конституційний Суд вважає, що пільги, компенсації є особливою формою відшкодування збитків нанесених чорнобильцям. Таким чином, відміняються дії норм, які обмежували виплату пільг для певних категорій, пов’язаних з катастрофою на ЧАЕС.

Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Але на практиці його влада відмовилася виконувати.

Для того, щоб реалізувати рішення КС і поновити пільги чорнобильцям необхідно внести зміни до бюджету цього року і передбачити збільшення видатків для чорнобильців на суму 703 млн грн по програмі «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

В планах Верховної Ради цього немає.

І як висновок. Учасники аварії на ЧАЕС, ліквідатори врятували світ від найбільшої трагедії після другої світової війни. Якби не вони, Європа щезла б з карти світу і сьогоднішні можновладці просто фізично не існували.

Цинічно забули.

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