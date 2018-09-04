Чому саботується рішення Конституційного Суду про повернення пільг чорнобильцям?
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Розсилка
Ліквідація ліквідаторів, або пільговий геноцид
Після винесення рішення Конституційного Суду про поновлення соціальних гарантій людям, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи минуло півтора місяці. Ліквідатори, учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілі до цих пір не можуть отримати від держави свої пільги.
В бюджеті на цей рік не закладені соціальні гарантії чорнобильцям. Що придумав Кабінет Міністрів?
Під виглядом боротьби з липовими чорнобильцями прийняв постанову про видачу нових посвідчень вищезгаданій групі осіб. Всі вони повинні пройти верифікацію до січня 2019 року. Тобто, підтвердити, що вони є або потерпілі, або ліквідатори, або учасники ліквідації аварії на ЧАЕС.
Почнемо з потерпілих, з тих, хто перебував на території радіоактивного забруднення з 1986 року по 1 січня 1993 року і відноситься до 2 чи 3 категорії. Якщо ці люди сьогодні звернуться до селищного голови, чи старости, то останні не зможуть дати підтверджуючі документи на тій підставі, що термін їх збереження уже давно вийшов і вони знищені.
Правда, є можливість подати до суду. Для жителів, наприклад, Народицького району, що на Житомирщині, звертатися можна тільки в суд, який розміщений в місті Житомир. Туди треба добиратися з тих самих Народичів не менше 3 годин, заплатити мито в суді, найняти адвоката і чекати, коли ж почнуть розглядати скаргу позивача. Більшість людей уникне цієї тяганини. Це обтяжливо із фінансової точки зору та й ще з невідомим результатом у суді.
Що стосується ліквідаторів, учасників аварії на ЧАЕС, то тут вигадали іншу процедура. Щоб підтвердити свій статус, слід звертатися до тих установ, підприємств і організацій, які працювали на той час. А їх, наприклад, по тому самому Народицькому району уже немає. Вони ліквідовані. Виходить зачароване коло.
Отже мета цієї верифікації одна – в рази зменшити число чорнобильців, які претендують на пільги.
Гроші для них держава не хоче виділяти, чорнобильці – це не модно. На них можна попіаритися раз на рік і на тому крапка.
Нагадаю, під Новий рік 2015 року Верховна Рада у складі БПП, Народного Фронту, Самопомочі, Радикальної партії Ляшка поклала під ялинку мільйонам ліквідаторів аварії на ЧАЕС неприємний сюрприз – відміну більшості соціальних гарантій.
Особи, які належали до другої категорії, втратили право на безкоштовний проїзд в комунальному транспорті, в електричках. Другій і третій категорії осіб відмовлено раз на рік в безкоштовній путівці в санаторій. Ці категорії людей позбавили безкоштовно користуватися певним переліком ліків.У тих, чий дохід на той час перевищував 1720 гривень (тобто, практично у всіх), відібрали 50% знижку на оплату комунальних послуг.
Держава анулювала також безплатне харчування для усіх дітей-чорнобильців в дитячих садочках, школах.
Цей закон моментально був підписаний Президентом Порошенком і з 2015 року вступив в силу.
Ряд депутатів оскаржили це рішення. І все-таки через три роки КС розглянув цю скаргу і скасував незаконне рішення парламенту. Визнав відміну пільг незаконною.
Конституційний суд послався на статтю 16 Основного закону країни: «Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави».
Конституційний Суд вважає, що пільги, компенсації є особливою формою відшкодування збитків нанесених чорнобильцям. Таким чином, відміняються дії норм, які обмежували виплату пільг для певних категорій, пов’язаних з катастрофою на ЧАЕС.
Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Але на практиці його влада відмовилася виконувати.
Для того, щоб реалізувати рішення КС і поновити пільги чорнобильцям необхідно внести зміни до бюджету цього року і передбачити збільшення видатків для чорнобильців на суму 703 млн грн по програмі «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
В планах Верховної Ради цього немає.
І як висновок. Учасники аварії на ЧАЕС, ліквідатори врятували світ від найбільшої трагедії після другої світової війни. Якби не вони, Європа щезла б з карти світу і сьогоднішні можновладці просто фізично не існували.
Цинічно забули.