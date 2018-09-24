Чому презентований урядом бюджет не є реалістичним

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Суспільний кореспондент Проект державного бюджету України на 2019 рік можна сміливо назвати антисоціальним

Влада засвідчила про свій пріоритет – зміцнення поліцейської держави

За моїми оцінками, презентований Кабміном бюджет не є реалістичним.

Макропоказники взяті зі стелі. Очевидно, що інфляція перевищить озвучену цифру 7,4%. На цей рік її планували на рівні 8%, а за розрахунками НБУ, прогнозується 11%. Проект бюджету на 2017 рік базувався на інфляції в 8 %, а склав 13%. Я думаю, що схожу тенденцію варто очікувати й наступного року. Причина – відсутність державного регулювання цін на товари першої необхідності та контролю за валютним курсом.

Занижуючи прогноз інфляції, влада продовжує зменшувати витрати на соціальне забезпечення.

Заплановане збільшення ВВП становить лише 3%. На тлі цих трьох відростків не зайве згадати й про тотальне відставання України від розвитку світової економіки загалом. Зокрема, експерти МВФ вважають, що світова економіка додасть у 2019 році майже 4%. А це означає, що Україна й надалі падатиме на економічне дно.

Якщо ж ми зростатимемо зі швидкістю 3% на рік, то згодом опинимося в переліку найвідсталіших країн Африки.

Проект державного бюджету України на 2019 рік можна сміливо назвати антисоціальним. Реальне урізання соціальних стандартів, недофінансування медицини та освіти, зменшення субсидій ЖКХ. Як підсумок – мільйони українців опиняться за межею бідності.

В проекті бюджету сказано про гармонізацію пенсійного забезпечення. Що це?! Досвід цього року показав, що для більшості пенсіонерів пенсія зросла в цілому на 200 грн. А це не перекрило втрат від інфляції. А взагалі в середньому пенсія за період з 2014 року – першу половину 2018 року зросла на 68%, а ціни на 140%.

Влада засвідчила про свій пріоритет – зміцнення поліцейської держави. Понад 82 млрд грн (на 24,4% більше, ніж в 2018 році) піде на статтю «громадська безпека», в основному на поліцію та інші силові структури. Майже 2 тисячі грн заплатить із своєї кишені кожен українець за повну відсутність цієї самої безпеки, розгул вуличної злочинності та бандитизму за тотальної бездіяльності силовиків.

Дохідна частина бюджету побудована здебільшого на коштах, які планують отримати від продажу сировини за кордон, і зокрема – від приватизації. На мою думку, очікувані доходи від приватизації в обсязі 17 млрд грн – не інакше, як традиційна фантазія уряду, покликана лише створити видимість збалансованості бюджету. Держава ще жодного разу від 2015 року не виконувала показника із доходів від приватизації. Цей план упродовж останніх чотирьох років реалізовували від 0,3% до 19%.

На моє переконання, проект бюджету не забезпечує відновлення економіки. Відсутній план виходу із деіндустріалізації, скорочення імпорту, збільшення експорту, нарощування інвестицій, створення робочих місць. На жаль.

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