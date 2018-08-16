Україні не можна погоджуватися на вимогу МВФ щодо підняття ціни на газ для населення

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні заборгованість по комунальних платежах понад 35 млрд грн. У народу нічим платити

МВФ вимагає від України підняти ціни на газ для населення в межах 60%, український уряд погоджується на не більше 30%.

Я не знаю жодної країни в світі, яка б вилізла з кризи, сліпо виконуючи меморандуми з МВФ. Чим тривалішою є співпраця, тим кабальніші умови, тим значущі втрати суверенності та незалежності.

МВФ вимагає скоротити бюджетні витрати, обрізати людям соціальні виплати та пільги. У більшості країн, які працювали з МВФ – досвід негативний, а у 8 країнах це закінчилося революціями.

Що робити?

Розбудовувати вітчизняну економіку, лобіювати її на зовнішніх ринках, створювати нові робочі місця, піднімати зарплати та пенсії.

А замість цього уряд посадив людей на субсидії. Гроші для субсидіантів у повному обсязі відсутні. Придумали нові драконівські правила для того, щоб з субсидій викреслити сотні тисяч родин, які потребують допомоги від держави. На субсидію тепер, зокрема, не можуть претендувати ті, хто купив машину за останні 5 років. Скажімо, придбавши упродовж цього часу дешевий «Chevrolet», на субсидію можеш не розраховувати, проте її реально отримати, якщо шість років тому в тебе з’явився дорогий «Mercedes». Дивно, чи не так?! Це наслідок непродуманого обрізання соціальних виплат.

Повертаючись до ціни на газ – пропоную нашим перемовникам з МВФ вивчити статтю 13 Конституції України, в якій сказано, «що земля, її надра є об’єктами права власності українського народу».

На сьогодні тариф для населення становить 6958 грн за 1 тис. куб. м. газу. В уряді прогнозують, що для того, аби владнати справу з МВФ, людям доведеться платити вже цього року щонайменше близько 10 тисяч грн за 1 тис. куб. м.

Але, як відомо, в 2017 з українських надр добули 20,8 млрд куб. м газу, а люди спожили -15,8 млрд.куб.м газу. Ось саме їх і треба постачати українцям за собівартістю. Тобто ціна самого газу повинна бути безкоштовною для народу, бо він є власником надр. А платити треба хіба що певний відсоток за добування газу і його транспортування. Таким чином, не більше 1000 грн за 1 куб. м. газу.

Що стосується державних та приватних компаній – це інша історія.

Не може країна сидіти на субсидіях і боргах! Сьогодні заборгованість по комунальних платежах понад 35 млрд грн. У народу нічим платити.

Якби українські громадяни виявили небайдужість та солідарність, висловлюючи власну позицію щодо захмарних цін на газ, уряд пішов би на поступки і це було б з розумінням сприйнято в США. А інакше – ні!

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