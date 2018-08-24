Чи відбудеться імпічмент Дональда Трампа?

Віталій Журавський Доктор юридичних наук, професор

Віталій Журавський

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Розслідування спецпрокурора Мюллера повинно відповісти на питання, чи допомагала Росія команді Трампа

Останні соціологічні дослідження вказують на те, що рейтинг президента Сполучених Штатів Дональда Трампа знаходиться на рівні 45%. Це найбільший показник його підтримки за весь час.

Він зріс на 1% порівняно з минулим місяцем. Мовчазна Америка - це та, яка не має доступу до ЗМІ, це та, яка тяжко працює, - робітничий клас і сфера послуг – за Трампа. Його підтримують військові, поліцейські, левова частина білого населення і великий бізнес.

В країні завдяки політиці адміністрації Трампа знижені податки, збільшується кількість робочих місць, бюджети армії, поліції, як і добробут простих людей суттєво зросли. Економіка розвивається.

Трамп, не дивлячись на серйозні політичні проблеми з демократами, фактичну війну з провідними мас-медіа, вперто реалізує все, що обіцяв у якості кандидата в президенти США.

На проміжних виборах до Сенату і Палати у представників республіканської партії є всі шанси зміцнити позиції. Про це свідчать соціологічні дослідження. Демократам, щоб перемогти, треба виграти 23 місця в нижній палаті та 2 місця у верхній. Це надзвичайно проблематично. Адже Республіканська партія має більшість і у Палаті представників і у Сенаті. За таких умов організувати імпічмент Трампу буде дуже важко.

Трамп багато разів офіційно заявляв - зговору з Росією не було. До речі, стаття за зговір відсутня в кримінальному законодавстві США.

Розслідування спецпрокурора Мюллера повинно відповісти на питання, чи допомагала Росія команді Трампа, чи він цією допомогою скористався і чи це вплинуло на результати виборів.

Подивимося.

На мою думку, Ніксона-2 не буде, імпічменту Трамп уникне. На доказ цього є два чинники – високий рівень підтримки президента США серед американців і більшість представників республіканської партії у двох палатах парламенту.

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