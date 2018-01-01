Одна з вимог МВФ до Україна може спричинити справжній соціальний вибух

І от на місці влади що б зробили б ви?

МВФ має дві вимоги, після яких може надати черговий транш. Антикорупційний суд і підвищення на 17,5% комунальних платежів для населення. До речі, з умов випала ще одна умова, яка була озвучена минулого року - про проведення земельної реформи. Так от, уявіть, що ви влада. Перед вами - вибір, який треба зробити в передвиборчий рік. І головна

МВФ

І от на місці влади що б зробили б ви?

МВФ має дві вимоги, після яких може надати черговий транш. Антикорупційний суд і підвищення на 17,5% комунальних платежів для населення. До речі, з умов випала ще одна умова, яка була озвучена минулого року - про проведення земельної реформи.

Так от, уявіть, що ви влада. Перед вами - вибір, який треба зробити в передвиборчий рік. І головна проблема навіть не в законі про Антикорупційний суд, який навіть за найпозитивнішим сценарієм запрацює не раніше, ніж відбудуться президентські вибори, тобто через рік. А в підвищенні ціни за комуналку. Оскільки підвищення автоматично переводить 95% населення (за різними прогнозами) в статут потенційних отримувачів субсидій. Це якщо не спричинить соціальний вибух, то точно множить на нуль теоретичну можливість влади бути переобраною.

І от на місці влади що б зробили б ви?

Джерело: блог Віктора Шлінчака

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