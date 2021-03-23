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    Думки вголос

    16 січня 2014 року одна велика і правляча партія теж хотіла врегулювати правила проведення мітингів

    • Віктор Чумак

      Ексзаступник генпрокурора

    •  glavcom.ua
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    16 січня 2014 року одна велика і правляча партія теж хотіла врегулювати правила проведення мітингів

    Коли під час виразки ти ковтаєш пігулки від нудоти – точно помреш від виразки

    Вчора буквально на 5 хвилин включив Свободу слова на ICTV. Краще б не включав.

    Саме тоді пан Корнієнко від СН запропонував під час позачергово засідання ВР обговорити «які повинні бути мирні мітинги і демонстрації».

    Зразу згадалося 16 січня 2014. Одна велика правляча партія теж захотіла тоді «врегулювати правила проведення мітингів і демонстрацій»

    Що з цього вийшло ми всі пам’ятаємо.

    Коли під час виразки ти ковтаєш пігулки від нудоти – точно помреш від виразки.

    Так і тут. Історію треба вчити.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Партія регіонів активісти партія Слуга народу Олександр Корнієнко
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