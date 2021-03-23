16 січня 2014 року одна велика і правляча партія теж хотіла врегулювати правила проведення мітингів
Коли під час виразки ти ковтаєш пігулки від нудоти – точно помреш від виразки
Вчора буквально на 5 хвилин включив Свободу слова на ICTV. Краще б не включав.
Саме тоді пан Корнієнко від СН запропонував під час позачергово засідання ВР обговорити «які повинні бути мирні мітинги і демонстрації».
Зразу згадалося 16 січня 2014. Одна велика правляча партія теж захотіла тоді «врегулювати правила проведення мітингів і демонстрацій»
Що з цього вийшло ми всі пам’ятаємо.
Коли під час виразки ти ковтаєш пігулки від нудоти – точно помреш від виразки.
Так і тут. Історію треба вчити.