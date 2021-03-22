Позачергове засідання Ради: відома попередня дата

У Раді ініціюють позачергове засідання через події на Банковій

На засіданні можуть розглянути доповіді силових відомств щодо протесту під Офісом президента

Позачергове засідання Верховної ради має відбутися в п'ятницю, 26 березня. На ньому можуть розглянути ряд питань.

Про це повідомив народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура в Telegram.

Він не назвав порядку. Ймовірно, на ньому можуть розглянути доповіді силових відомств щодо протесту під Офісом президента, який відбувся 20 березня.

Також у нього можуть включити питання про тарифи, розмитнення автомобілів і закон про реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для ФОП.

Члени фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про засудження подій, що сталися під Офісом президента у суботу, 20 березня.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

Сьогодні зранку будинок на Банковій був обгороджений обмежувальними стрічками з логотипом Державного управління справами.