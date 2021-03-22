«Слуги народу» зареєстрували проєкт постанови про засудження подій на акції за Стерненка

Розглянути цю постанову Рада зможе не раніше ніж за кілька днів

Члени фракції «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про засудження подій, що сталися під Офісом президента у суботу, 20 березня.

Про це заявив перший заступник глави фракції Олександр Корнієнко, передає «Інтерфакс-Україна».

«Протягом короткого часу «народився« текст постанови, який сьогодні більш ніж 120 депутатів підписали, саме про осудження цих дій. Ця постанова також стосується вказівок керівникам МВС, ГБР, СБУ розібратися з цим якомога швидше ... Ми б хотіли, щоб органи, які розслідують злочини в сфері національної безпеки і в сфері роботи топ-чиновників, поінформували нас про те, чи були факти прямої участі в цих хуліганських діях будь-яких депутатів або службовців», – сказав Корнієнко.

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проект постанови №5295 «Про засудження подій, сталися 20 березня 2021 у Офісу президента України» був зареєстрований 22 березня, але текст документа поки відсутній.

За словами Корнієнка, розглянути цю постанову Рада зможе не раніше ніж за кілька днів, адже голова Верховної Ради Дмитра Разумков наразі перебуває у відрядженні.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

В партії «Європейська Солідарність» назвали слова Геращенка «параноєю та дезінформацією».

Згодом в Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень.

При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.

Сьогодні зранку будинок на Банковій був обгороджений обмежувальними стрічками з логотипом Державного управління справами.