В Офісі президента займаються дискредитацією Зеленського

Йде узгоджена гра, щоб звернути Україну з європейського вибору

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник має піти з посади, а бюро назвав "не українською історією". В ОП повідомили, що заява Татарова є його особистою думкою та не відображає позиції президента Володимира Зеленського.

Ніякої суперечливості заяв тут немає. Не може бути, що ця "позиція" Татарова не узгоджена з Єрмаком. Йде пробне закидання: а що ж там буде? Як суспільство реагуватиме?

По-друге - це розхитування самого Ситника.

По-третє - дискредитація Зеленського.

Напевно, те, що хоче зробити Зеленський, щось серйозне, абсолютно не входить у плани Єрмака і Татарова. Але інших рук, інструментів у президента немає. Звільняти він їх боїться. Тому що не знає, кого брати, кого слухати. Бо слухає тільки тих, які йому особисто знайомі по корпоративах з Партії регіонів. А цим людям Ситник, НАБУ, НАЗК, вся антикорупційна інфраструктура, як кістка у горлі. Вони будуть робити все, щоб цю інфраструктуру маргіналізувати.

Навіть це так зване відновлення за брехню у декларації за 4 мільйона. Тобто мінімум треба набрехати на 4 мільйона, щоб тебе притягнули до кримінальної відповідальності.

Усе це гра, щоб дискредитувати Зеленського перед Заходом. Щоб Захід сказав: та нафіг нам той Зеленський здався, він не знає, що робить його апарат, чого будемо з ними возитися? Йде узгоджена гра, щоб звернути Україну з європейського вибору.

Ситник – не керований. Ним пробував керувати Порошенко – не дуже виходило. У директора НАБУ, якщо бюро робить щось нормальне, є підтримка громадянського суспільства, Заходу.

У Верховну Раду подали урядовий законопроєкт про вдосконалення діяльності НАБУ. І там написали, що директор виконує свої обов'язки до закінчення терміну повноважень. Розуміють, що це маркерні точки відносин із західними партнерами, що немає грошей, які треба брати у МВФ.

Захід на будь-які нападки на антикорупційну інфраструктуру буде реагувати погано. Грошей не даватиме, поки все не приведуть до тями.

Щодо НАБУ і НАЗК, потрібно внести зміни до Конституції. Написати, що є регулятори, які призначаються за процедурою.

Татаров грає в гру Портнова, Медведчука, ОПЗЖ. А не в гру Зеленського. Надісланий звідти для того, щоб вирішувати всі питання з правоохоронними органами, які виникають, створювати проблеми опозиційним політикам, керувати ДБР, узгоджувати питання з поліцією, дискредитувати НАБУ.

Зеленський боїться когось гнати, бо немає альтернативи признати людей, яким може довіряти. Віддав кадрову політику Шефіру, Єрмаку, а сам іде у неї на поводу.

Джерело: Gazeta.ua

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