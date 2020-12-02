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    Думки вголос

    В Офісі президента займаються дискредитацією Зеленського

    • Віктор Чумак

      Ексзаступник генпрокурора

    • Розсилка
    В Офісі президента займаються дискредитацією Зеленського

    Йде узгоджена гра, щоб звернути Україну з європейського вибору

    Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров заявив, що директор НАБУ Артем Ситник має піти з посади, а бюро назвав "не українською історією". В ОП повідомили, що заява Татарова є його особистою думкою та не відображає позиції президента Володимира Зеленського.

    Ніякої суперечливості заяв тут немає. Не може бути, що ця "позиція" Татарова не узгоджена з Єрмаком. Йде пробне закидання: а що ж там буде? Як суспільство реагуватиме?

    По-друге - це розхитування самого Ситника.

    По-третє - дискредитація Зеленського.

    Напевно, те, що хоче зробити Зеленський, щось серйозне, абсолютно не входить у плани Єрмака і Татарова. Але інших рук, інструментів у президента немає. Звільняти він їх боїться. Тому що не знає, кого брати, кого слухати. Бо слухає тільки тих, які йому особисто знайомі по корпоративах з Партії регіонів. А цим людям Ситник, НАБУ, НАЗК, вся антикорупційна інфраструктура, як кістка у горлі. Вони будуть робити все, щоб цю інфраструктуру маргіналізувати.

    Навіть це так зване відновлення за брехню у декларації за 4 мільйона. Тобто мінімум треба набрехати на 4 мільйона, щоб тебе притягнули до кримінальної відповідальності.

    Усе це гра, щоб дискредитувати Зеленського перед Заходом. Щоб Захід сказав: та нафіг нам той Зеленський здався, він не знає, що робить його апарат, чого будемо з ними возитися? Йде узгоджена гра, щоб звернути Україну з європейського вибору.

    Ситник – не керований. Ним пробував керувати Порошенко – не дуже виходило. У директора НАБУ, якщо бюро робить щось нормальне, є підтримка громадянського суспільства, Заходу.

    У Верховну Раду подали урядовий законопроєкт про вдосконалення діяльності НАБУ. І там написали, що директор виконує свої обов'язки до закінчення терміну повноважень. Розуміють, що це маркерні точки відносин із західними партнерами, що немає грошей, які треба брати у МВФ.

    Захід на будь-які нападки на антикорупційну інфраструктуру буде реагувати погано. Грошей не даватиме, поки все не приведуть до тями.

    Щодо НАБУ і НАЗК, потрібно внести зміни до Конституції. Написати, що є регулятори, які призначаються за процедурою.

    Татаров грає в гру Портнова, Медведчука, ОПЗЖ. А не в гру Зеленського. Надісланий звідти для того, щоб вирішувати всі питання з правоохоронними органами, які виникають, створювати проблеми опозиційним політикам, керувати ДБР, узгоджувати питання з поліцією, дискредитувати НАБУ.

    Зеленський боїться когось гнати, бо немає альтернативи признати людей, яким може довіряти. Віддав кадрову політику Шефіру, Єрмаку, а сам іде у неї на поводу.

    Джерело: Gazeta.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ НАБУ Артем Ситник партії НАЗК Володимир Зеленський Офіс президента
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