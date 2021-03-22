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    Думки вголос

    Для чого «слуги» вирішили зібрати позачергове засідання Ради?

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Для чого «слуги» вирішили зібрати позачергове засідання Ради?
    Фото Ельдара Сарахмана/УП

    Якщо мета депутатів засудити тих, хто критикує владу і псує її стіни, значить всередині цих стін нічого не зміниться

    Мовою оригіналу

    Слуги народа собирают внеочередную сессию парламента. Вот это событие! Давайте угадаем повестку этого чрезвычайного события?

    • гибель украинских воинов, обострение на фронте и провал перемирия, отсутствие каких-либо структурных военных реформ;
    • провал вакцинации в Украине и катастрофическая ситуация в здравоохранении;
    • провал переговоров с МВФ из-за невыполнения Украиной взятых на себя обязательств в меморандуме, в том числе изменений в судебной системе и в ряде высших судебных инстанций;
    • вмешательство властей в антикоррупционные расследования НАБУ и законопроекты о досрочном увольнении директора НАБУ;
    • провал спецоперации совместно с США и Турцией по захвату 28 российских террористов, и потеря доверия в спецслужбах НАТО к Украине;
    • катастрофическое положение в энергетике, падение экономики и отсутствие структурных экономических реформ;
    • ужасно разрисованные хулиганами стены Офиса президента и два разбитых окна.

    Как оказалось, за два года работы власти никакие экстремисты и провокаторы не могли помешать главе ОП Ермаку (причастному к провалу спецоперации по захвату террористов), помощнику президента Шефиру (причастному к делу НАБУ о продаже 13 млн. квт электрики компании United Energy), замглаве ОП Татарову (подозреваемому НАБУ в коррупции по делу о квартирах Нацгвардии), начальнику комитета по разведке Демченко (автору Харьковских соглашений и противнику Ассоциации с Евросоюзом), пиарщику ОП Подоляку (пиарщику Юры Енакиевского), а вот после акции в субботу ситуация сложилась просто критическая.

    И вместо того, чтобы отвечать на вопросы участников протеста, вместо того, чтобы решать проблемы, которые лежат в основе протестов, будут осуждать форму протестов, обличать тех, кто, действительно, очень некрасиво и глупо измазал Офис и президентскую табличку.

    Возникает вопрос – а почему же 240 Слуг народа вместо внеочередной сессии из-за хулиганов ни разу не провели внеочередную сессию по судебной реформе? Или почему 240 Слуги народа не пришли в субботу вечером под Офис и не пообщались с протестующими? Почему никто из самого Офиса не вышел к людям и не посмел ответить ни на один вопрос? Или у нас кроме полиции другой власти нет?

    Если цель депутатов только осудить тех, кто критикует власть и портит ее стены, значит внутри этих стен ничего не поменяется. И значит акции будут проходить снова. Возможно, еще более некрасивые и еще более грубые.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МВФ США НАТО партія Слуга народу Офіс президента
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