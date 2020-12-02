Ексчлен НАЗК також розкритикував ідею експертної комісії з попереднього відбору кандидатів до ВРП

Колишній член Національного агентства з питань запобігання корупції, доцент кафедри Інституту міжнародних відносин Олександр Серьогін наполягає, що зміни до законодавства про судоустрій та статус суддів, які намагаються внести начебто на виконання умов співпраці з МВФ, викривлено зображають ці зобов’язання.

Про це він сказав під час другого фахового обговорення у рамках національної дискусії «Доступ до правосуддя: реалії та перспективи».

Олександр Серьогін звернув увагу на те, що автори законопроєкту №3711 та альтернативних до нього, обґрунтовуючи необхідність ухвалення змін, зокрема щодо включення міжнародних експертів до конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, посилаються на лист директору-розпоряднику МВФ від 2 червня 2020 року, підписаний Президентом, прем’єр-міністром, профільним міністром і головою Національного банку України.

«Так от в цьому листі жодним чином не зазначено те, що ми бачимо у відповідних законопроєктах», – підкреслює доцент.

У листі йдеться про те, що Україна забезпечить, що управління і впровадження процесу відбору суддів та дисциплінарних механізмів та буде здійснюватися особами з високим рівнем компетентності довіри та доброчесності.

«Чудова ідея, але реалізація її має відповідати Конституції та міжнародним зобов’язанням України. Пропонуючи ці законопроєкти, ми не маємо переписувати наші міжнародні зобов’язання, які мають вищу юридичну силу. Тим більше переписувати їх у спосіб, який суперечить Конституції», – наголошує Олександр Серьогін.

Зокрема йдеться про те, що невластиві функції намагаються надати дорадчому органу, який фактично наділяється функціями державної влади.

«Якщо створюється орган із залученням сторонніх осіб, то, за нашим законодавством, цей орган виконує державні функції. Тому члени цих органів мають подавати декларації. Але вийшли з цього питання, надавши цьому органу дорадчий статус. Водночас у запропонованих законопроєктах дорадчі функції повністю змінюються і привласнюються функції державної влади, що взагалі суперечить Конституції», – наголосив Олександр Серьогін.

Аналогічно він назвав викривленим у законопроєктах тлумачення зобов’язання посилити адміністративні процедури, щоб забезпечити високий рівень судового розгляду справ, де оскаржуються рішення національних органів.

Нагадаємо, у ході дискусії 30 листопада йшлося про роль професійних спільнот у розробці законодавства про судоустрій та адвокатуру, конституційні аспекти участі міжнародних експертів у формуванні органів суддівського врядування.

До слова, Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт судової реформи.