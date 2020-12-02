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    НАБУ закрило справу про недекларування Аваковим вілли в Італії

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    Справа була порушена через можливе недекларування Арсеном Аваковим вілли&nbsp;в Італії - НАБУ закрило справу про недекларування Аваковим вілли в Італії
    Справа була порушена через можливе недекларування Арсеном Аваковим вілли в Італії
    Фото: Радіо Свобода

    НАБУ закрило справу проти Арсена Авакова через скандальне рішення Конституційного суду, яке фактично скасовує е-декларації

    Національне антикорупційне бюро України закрило розслідування щодо можливої недостовірної інформації в декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це НАБУ повідомило Центру протидії корупції.

    Йдеться про недекларування Аваковим у 2018 та 2019 роках вілли в Італії приблизною вартістю 3 млн 300 тисяч євро, яку міністр набув через свою компанію у жовтні 2017 року. Вона розташована у прибережному муніципалітеті Сан- Феліче-Чірчео і має площу у 566 кв. метрів.

    «Крім того, протягом 2015-2018 років Аваков задекларував свої та дружини грошові активи від 49 тисяч грн до 1,9 млн доларів, але не вказав доходи від процентів, які нараховуються банками», – повідомляє ЦПК.

    Також, детективи НАБУ знайшли розбіжності у вказаних в декларації у 2017 році доходах дружини Авакова, що на думку детективів могло свідчити про недостовірні дані. 

    У документі також йдеться про дві кіпрські компанії, які зникли з декларації за 2018 рік, хоча були припинені лише у 2019, наявність різниці між фактичними доходами і зазначеними в декларації тощо. Все це могло бути підставою для притягнення до відповідальності. 

    Після рішення Конституційного Суду щодо фактичного скасування декларування чиновників і відповідальності за відповідні порушення справу Авакова довелося закрити. 

    28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

    3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

    Читайте також: Скандальне рішення КС України: САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування


    Теги: МВС Арсен Аваков НАБУ Італія декларація
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