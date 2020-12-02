НАБУ закрило справу про недекларування Аваковим вілли в Італії

Справа була порушена через можливе недекларування Арсеном Аваковим вілли в Італії

НАБУ закрило справу проти Арсена Авакова через скандальне рішення Конституційного суду, яке фактично скасовує е-декларації

Національне антикорупційне бюро України закрило розслідування щодо можливої недостовірної інформації в декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це НАБУ повідомило Центру протидії корупції.

Йдеться про недекларування Аваковим у 2018 та 2019 роках вілли в Італії приблизною вартістю 3 млн 300 тисяч євро, яку міністр набув через свою компанію у жовтні 2017 року. Вона розташована у прибережному муніципалітеті Сан- Феліче-Чірчео і має площу у 566 кв. метрів.

«Крім того, протягом 2015-2018 років Аваков задекларував свої та дружини грошові активи від 49 тисяч грн до 1,9 млн доларів, але не вказав доходи від процентів, які нараховуються банками», – повідомляє ЦПК.

Також, детективи НАБУ знайшли розбіжності у вказаних в декларації у 2017 році доходах дружини Авакова, що на думку детективів могло свідчити про недостовірні дані.

У документі також йдеться про дві кіпрські компанії, які зникли з декларації за 2018 рік, хоча були припинені лише у 2019, наявність різниці між фактичними доходами і зазначеними в декларації тощо. Все це могло бути підставою для притягнення до відповідальності.

Після рішення Конституційного Суду щодо фактичного скасування декларування чиновників і відповідальності за відповідні порушення справу Авакова довелося закрити.

28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.



