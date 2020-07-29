90% нового корпусу «Охматдиту», який відкривав Зеленський, було збудовано за часів Порошенка

Головні роботи щодо нового корпусу були зроблені в 2016-2020 роках

Сьогодні в «Охматдит» приїхав Зеленський. Відкривати новий корпус і заявляти про те, що в Україні з’явилася найсучасніша дитяча лікарня. Нарешті.

І власне після цього візиту новий корпус Охматдиту, який будувався з 2012 року, оголосять відкритим.

Багато людей робили все можливе і не можливе, щоб це сталося. І не піарились, а саме робили. І треба сказати відверто: це сталося, бо 90% нового корпусу Охматдиту було збудовано за часів Порошенка.

І роль багатьох активістів, зокрема Опікунської Ради, була дуже вагома.

І зараз Опікунска Рада НДСЛ «Охматдиту», до якої я маю честь належати, зазначає: нині відкриються лише 7 відділень із 21-го. Більше того, на жаль, вони укомплектовані медичним персоналом лише наполовину. Тому повноцінно працювати і лікувати дітей там не зможуть. Кабмін мав би негайно вирішити проблему із забезпеченням лікарів у лікарнях зі статусом «Національний».

Також наголошуємо: решта 16 відділень нового корпусу запрацюють лише після закупівлі великої кількості медичної техніки на суму понад 1,2 млрд.грн. Величезний виклик для влади - провести тендери з закупівлі максимально прозоро і чесно, а не заробляти на життях дітей.

Також прозоро і публічно має відбутися конкурс на посаду Головного лікаря лікарні. Очолювати Охматдит має людина з баченням як розвивати найсучасні українську лікарню, а не той, хто «забезпечить потрібні тендери».

Опікунська Рада супроводжувала і допомагала на різних рівнях різним урядам у добудові Охматдиту та підтримці лікарні в кризових ситуаціях. Наголошуємо, що головні роботи щодо нового корпусу були зроблені в 2016-2020 роках. І що головний виклик зараз - оперативна та прозора закупка техніки разом із забезпеченням лікарні медичним персоналом, спроможного працювати за новітніми технологіями.

Опікунська ради намолягає на доплаті медичним працівникам Національних закладів МОЗу.

І наприкінці. Я щаслива, що в дітей Охматдиту є не лише українська держава, яку постійно доводилося «штурхати» всіма силами, щоб Охматдит добудували, але й неймовірна Оксана Корчинська, яка живе допомогою дітям і творить не можливі речі, є Евгения Смирнова, яка з синочком мріє переїхати до нового корпусу, але завдяки якій там вже є Школа Супергероїв.

Щастя, що в нас завжди є Olya Kudinenko, абсолютно неймовірна світла ельфійка, яка просто прилітає на допомогу, коли вже здається все, - неможливо.

Є завжди енергійна Hanna Hopko, якій всі ці роки було не байдуже, Mariya Ionova, Danil Getmantsev (здоров’я!), Влад Смірнов.

Ви всі - команда-мрія неймовірних людей, які роблять мрії реальністю. Бо коли ви втягували мене в це в 2012 - то була лише ідея і мрія!), тепер - це реальність. Реальність безцінна, як дитячі життя. Тепер ми, як країна, маємо шанс рятувати їх значно більше.

Люблю кожного з вас

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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