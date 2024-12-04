Головна Думки вголос Вікторія Сюмар
search button user button menu button
Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Щодо кешбеку і отримання тисячі Джерело: https://censor.net/ua/b3522969
фото з відкритих джерел

«Ми живемо в світі штучного інтелекту та біг дати, яка аналізує кожен ваш крок»

Так, це логічно, отримати ці кошти і задонати ти на ЗСУ знайомим бригадам.

Так, треба також усвідомлювати, що це відмова від банківської таємниці, та дозвіл на аналітику за всіма вашими платіжними картами.

Так, це свідомий юридичний крок, і багатьом він може бути ок.

Проте, перед тим, як його робити, все ж варто памʼятати, що ми живемо в світі штучного інтелекту та біг дати, яка аналізує кожен ваш крок. А ваші витрати і що ви купуєте скажуть про вас більше, ніж ви можете собі уявити: статки, рівень забезпечення, сфера інтересів та пріоритетів.

Такими даними безумовно володіють великі корпорації, бо достатньо вам заговорити з кимось про рибальство, то гарантовано отримаєте пропозиції вудок в соцмережах. Бо ваш iPhone вас чує.

Але тепер такими величезними масивами даними буде володіти і держава. Або точніше – українські чиновники можновладці. Враховуючи можливості ШІ для їх обробки, про вас знатимуть все і трохи більше.

Лишається лише сподіватися, що держава не використає ці дані для того, аби потім вас «обробляти», наприклад дуже точковим таргетінгом потрібної політичної інформації в соцмережах, враховуючи такі кути подачі інформації, що базуватимуться на ваших цінностях і пріоритетах.

І повірте, це буде дуже вагомим чинником на наступних виборах, що розуміє ще не так багато людей…

Дія вам скаже отримати карту кешбеку, а банк для цього попросить підписати Договір, в якому дрібними літерами буде таке. Інколи варто читати дрібні літери.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: соцвиплати банк бюджет держава

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Кремль намагається уникнути демографічної катастрофи
Перша расистська війна в Європі: як Росія компенсує демографічні втрати
21 листопада, 12:28
Україна повернула тіла полеглих оборонців, уряд запровадив виплати для вчителів. Головне за 8 листопада
Україна повернула тіла полеглих оборонців, уряд запровадив виплати для вчителів. Головне за 8 листопада
8 листопада, 21:09
єВідновлення дозволяє українцям, які втратили свої будинки через війну
Як змінити реквізити карток «єВідновлення»: простий алгоритм
5 листопада, 20:45
Супрун продає книжки
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
15 листопада, 21:00
Колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення
Заволоділи 150 млн грн. Ексзаступник голови правління банку отримав підозру у пособництві
11 листопада, 15:21
Проєкт суперкомп’ютера зі штучним інтелектом у Південній Кореї відкладено на 2026 рік
Південна Корея відклала запуск свого суперкомп'ютера через важливу причину
19 листопада, 09:15
Дрони відіграють важливу роль у веденні війни
Інститут вивчення війни розповів, як дрони допоможуть Україні виграти війну
17 листопада, 05:39
Економіка РФ у критичній ситуації
Глава Центробанку РФ зізналась, що економіка країни вичерпала всі ресурси
20 листопада, 02:20
Полігон Капустин Яр та прилегле до нього село
Бідність та хвороби. Яким є життя в Капустиному Яру, звідки РФ запускає ракети
26 листопада, 13:18

Вікторія Сюмар

Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?
Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?
Російські літаки на пускових рубіжах – сигнал Путіна Трампу: я хочу продовження розмови без України про Україну
Російські літаки на пускових рубіжах – сигнал Путіна Трампу: я хочу продовження розмови без України про Україну
Повчальна історія про те, як працює демократія
Повчальна історія про те, як працює демократія
«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
Три речі, які тривожать в контексті обміну поміж Росією та Заходом
Три речі, які тривожать в контексті обміну поміж Росією та Заходом
Вибори у Великій Британії. Момент, який вразить кожного українця
Вибори у Великій Британії. Момент, який вразить кожного українця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Графіки відключення світла на 4 грудня: дані «Укренерго»
9133
Південна Корея вводить воєнний стан
4738
Втрати ворога станом на 4 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4249
Прогноз магнітних бур на 4-6 грудня: якою буде сонячна активність
4179
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2931
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї

Новини

Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Сьогодні, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Сьогодні, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
Вчора, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
Вчора, 12:53
Металургійні вантажі є ключовими для Укрзалізниці – GMK Center
Вчора, 12:34

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua