Щодо кешбеку і отримання тисячі. Яка реальна мета?

«Ми живемо в світі штучного інтелекту та біг дати, яка аналізує кожен ваш крок»

Так, це логічно, отримати ці кошти і задонати ти на ЗСУ знайомим бригадам.

Так, треба також усвідомлювати, що це відмова від банківської таємниці, та дозвіл на аналітику за всіма вашими платіжними картами.

Так, це свідомий юридичний крок, і багатьом він може бути ок.

Проте, перед тим, як його робити, все ж варто памʼятати, що ми живемо в світі штучного інтелекту та біг дати, яка аналізує кожен ваш крок. А ваші витрати і що ви купуєте скажуть про вас більше, ніж ви можете собі уявити: статки, рівень забезпечення, сфера інтересів та пріоритетів.

Такими даними безумовно володіють великі корпорації, бо достатньо вам заговорити з кимось про рибальство, то гарантовано отримаєте пропозиції вудок в соцмережах. Бо ваш iPhone вас чує.

Але тепер такими величезними масивами даними буде володіти і держава. Або точніше – українські чиновники можновладці. Враховуючи можливості ШІ для їх обробки, про вас знатимуть все і трохи більше.

Лишається лише сподіватися, що держава не використає ці дані для того, аби потім вас «обробляти», наприклад дуже точковим таргетінгом потрібної політичної інформації в соцмережах, враховуючи такі кути подачі інформації, що базуватимуться на ваших цінностях і пріоритетах.

І повірте, це буде дуже вагомим чинником на наступних виборах, що розуміє ще не так багато людей…

Дія вам скаже отримати карту кешбеку, а банк для цього попросить підписати Договір, в якому дрібними літерами буде таке. Інколи варто читати дрібні літери.