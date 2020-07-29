Нові кадри: Кабмін призначив п’ятьох заступників міністрів



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Ірину Ставчук призначено заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України

Також уряд призначив заступника голови Фонду державного майна

Сьогодні під час засідання Кабінет міністрів призначив заступників кільком міністрам та заступника голови Фонду державного майна.

Про це повідомив у Facebook представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

«Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень: призначити: Романішина Олександра Вікторовича - заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Дудченка Олександра Сергійовича - заступником міністра розвитку громад та територій України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації», - написав Мокан.

Крім того, Ольгу Ревук уряд призначив на посаду заступника міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції, а Олександра Краснолуцького - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, Ірину Ставчук - заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції.

Іван Турчак обійняв посаду державного секретаря Міністерства цифрової трансформації України (шляхом укладення контракту на термін дії карантину).

Також уряд призначив Дениса Кудіна заступником голови Фонду державного майна України.