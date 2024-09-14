Головна Думки вголос Вікторія Сюмар
search button user button menu button
Вікторія Сюмар Народна депутатка України

«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Юлія Латиніна знову повторює тези російської пропаганди
фото з відкритих джерел

Класика інформаційної війни Росії, від якої потерпають всі «хороші» та «найкращі русскіє»

Тезу про те, що немає ніяких «хороших русских» цього тижня впевнено доводить Юлія Латиніна.

Цього разу «прогресивна журналістка» звинуватила українців, які потерпають від агресивної війни від її держави, у… нац-мі.

Чому? Бо не віддали Крим, частину Бессарабії, і Західну Україну. Бо саме це, на думку Латиніної, має чомусь символізувати «позбавлення від колоніального минулого».

Цей типовий брєд виголошений в не менш типовій імперській манері, від якої потерпають всі «хороші» та «найкращі русскіє».

Допис Юлії Латиніної
Допис Юлії Латиніної
скріншот з соцмереж

Бо обвинувачення жертви агресії в «закамуфлірованномстаром добром нац-мє» – ніщо інше, як класика інформаційної війни Росії, і точне повторення тези рашистськоі пропаганди про «кієвскіх нац-ов».

А також заперечення міжнародного права і суверенітету української держави.

Цей пост зʼявився кілька днів тому на підтримку іншої «хорошої русскої» Навальної, яка обурилася ідеєю деколонізаціі Росії, мовляв «хотят расчлєніть нашу вєлікую родіну».

І це вкотре показує нам нашу найбільшу ціль і перемогу: знищення імперського монстра через деколонізацію поневолених народів і його розчленування.

І ви знаєте, я вірю, що це можливо. Цілком.

ЗСУ непогано розвіяли міф про «другу армію світу». Російська держава – це теж колос на глиняних ногах, який тримається на жорстокості імперського верху у вигляді керівництва, що фізично знищує всіх своїх конкурентів – від Нємцова до Навального. Але такі колоси дуже несподівано обвалюються. Ресурси для війни не безкінечні, вони закінчуються. Децентрові тенденції будуть посилюватися. Рано чи пізно імперія, яка не тримається ні на спільних культурних підвалинах, ні на привабливих гуманістичних ідеях, ні на технологічних інноваційних проривах, приречена.

Хотілося б раніше. Це збереже багато життів. Ну і відверто кажучи набридло читати подібний імперський брєд а ля латиніна. Соромно просто за дрібних маніпуляторів.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росіяни українці війна пропаганда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент підписав законопроєкт про відстрочку від призову для тих, чиї родичі загинули на війні
Зеленський підписав закон про відстрочку від мобілізації для братів і сестер загиблих воїнів
12 вересня, 18:38
Триває 932-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 12 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
12 вересня, 07:56
Рятувальники ліквідували наслідки ракетного удару по Полтаві 3 вересня
Удар по Інституту зв'язку в Полтаві: кількість загиблих зросла до 58 (оновлено)
8 вересня, 13:07
Остін вважає, що Україна має власну зброю для глибоких ударів по території Росії
Чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії: відповідь Остіна
6 вересня, 18:43
Наслідки ракетного удару по Харкову, 1 вересня 2024 р.
Атака на Харків: десятки постраждалих, серед них – діти та медики (оновлено)
1 вересня, 15:05
Унаслідок атаки одна вантажівка загорілася, ще близько 20-ти – пошкоджені
РФ вдарила ракетою по колоні зерновозів на Сумщині: є загиблий і поранені (фото)
1 вересня, 12:17
Триває 920 доба повномасштабного вторгнення РФ
Ситуація на фронті. Огляд Покровського та Торецького напрямків
31 серпня, 11:50
Україна робить важливий крок у напрямку міжнародного правосуддя
Україна ратифікує Римський статут попри загрози Кремля
22 серпня, 11:51
Україна своїм наступом продемонструвала «крихкість усієї системи Путіна»
Наступ ЗСУ в Курській області змусив росіян зацікавитися війною – WP
14 серпня, 15:06

Вікторія Сюмар

«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
Три речі, які тривожать в контексті обміну поміж Росією та Заходом
Три речі, які тривожать в контексті обміну поміж Росією та Заходом
Вибори у Великій Британії. Момент, який вразить кожного українця
Вибори у Великій Британії. Момент, який вразить кожного українця
Британія почервоніла або План Ріші Сунака не спрацював
Британія почервоніла або План Ріші Сунака не спрацював
Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної
Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної
Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає
Загострення на Близькому Сході. Росія задоволено спостерігає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
25K
14 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
Одна з країн ЄС легалізувала виробництво самогону, є цікавий нюанс
9889
14 вересня – Воздвиження Хреста Господнього: головні прикмети, традиції та заборони
8956
Масштабна корупція на Чернівецькій митниці: НАБУ повідомило про завершення слідства

Новини

Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
Вчора, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
11 вересня, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
11 вересня, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
11 вересня, 05:39

Прес-релізи

В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
В Україні пройде «Перший безбар’єрний марафон»
13 вересня, 14:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua