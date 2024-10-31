Головна Думки вголос Вікторія Сюмар
search button user button menu button
Вікторія Сюмар Народна депутатка України

Повчальна історія про те, як працює демократія

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як Кір Стармер продемонстрував світу демократію
фото: Reuters

Міністри мають бути політичними фігурами і звітувати людям, а не менеджерами одного начальника

Трохи офф топу про те, як працює демократія. Менше 4 місяців знадобилася британському премʼєру Кіру Стармеру, аби обвалити свої рейтинги підтримки на рекордні 49 пунктів.

Тепер баланс довіри/недовіри до лідера лейбористів впав до мінус 38пунктів, тоді як до прикладу лідер консерваторів Ріші Сунак навіть в найгірші часи мав на один пункт вищий показник.

Чому це відбулося?

Бо Стармер підняв ціну… за проїзд в автобусі з 2 до 3 фунтів на наступний рік, сказавши , що уряд вже не може субсидувати цю статтю щодо різниці на утримання автобусного автопарку.

Насправді, це драматичне падіння рейтингу ще недавно тріумфаторів виборів відбувається на тлі бюджетного процесу і дискусій щодо необхідності підняття податків.

Це премʼєр спробував аргументувати «папєрєдніками», які «довели країну». І це надто не сподобалося британцям.
Так обвалився Стармер, що своїм досить популістським гаслом «CHANGE», або «Змінюй» сприймався чарівником, що зробить краще без непопулярних рішень.

Що буде далі? А далі Стармеру і лейбористам, які мають серйозну більшість в парламенті, треба показувати результати. Конкретні. Відчутні. Очевидні.

Лише так лейбористи зможуть мріяти про якесь майбутнє для своєї партії. Коли кожен міністр є політиком, що має звітувати про результат не перед Стармером, (він просто перший як лідер потрапив перед удар), а перед своїми виборцями.

Так працює демократія. Міністри мають бути політичними фігурами і звітувати людям, а не менеджерами одного начальника.

Бо інакше наші бюджетні дискусії так і будуть тривати на тому принизливому рівні, чи варто в умовах великої війни найперше піднімати зарплатню прокурорам… З мільйонними пенсіями.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія міністр прокурор демократія Ріші Сунак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропалестинський мітинг у Торонто
Демократія має розуміти власні межі. Інакше станеться біда
10 жовтня, 09:10
Господарський суд міста Києва задовольнив позов екологічних прокурорів
Острови Труханів і Венеціанський відтепер перебуватимуть під охороною
30 вересня, 16:59
Реставраційні роботи тривали протягом трьох місяців.
Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото)
1 жовтня, 15:26
Як стверджує експрем’єр, інцидент стався ще у 2017 році, під час офіційного візиту Нетаньягу до Великої Британії
Борис Джонсон заявив, що його слухали ізраїльські шпигуни
4 жовтня, 03:00
Урядовці планують обговорити низку питань
«Словаччина ніколи не відмовляла в допомозі». Шмигаль зустрівся із Фіцо
7 жовтня, 12:02
У фільмі оборонці Маріуполя та їх рідні розповідають правдиву історію подій, що відбувалися з лютого по травень 2022 року, під час героїчної битви за Маріуполь
У Києві відбулася прем'єра стрічки «Люди зі сталі» про оборону Маріуполя
9 жовтня, 11:39
Штати ввели нові санкції проти Ірану
США через атаку на Ізраїль запровадили жорсткі санкції проти Ірану
12 жовтня, 00:54
За словами міністра, наразі з міжнародними партнерами ведуться переговори щодо різних проєктів, однак остаточне рішення залежатиме від керівництва держави
Україна зніме заборону на експорт озброєння? Умєров дав прогноз
18 жовтня, 16:41
Конгресмени написали листа Байдену стосовно можливості знищення ракет РФ
Конгрес США просить Байдена дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною
Сьогодні, 02:36

Вікторія Сюмар

Повчальна історія про те, як працює демократія
Повчальна історія про те, як працює демократія
«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
Три речі, які тривожать в контексті обміну поміж Росією та Заходом
Три речі, які тривожать в контексті обміну поміж Росією та Заходом
Вибори у Великій Британії. Момент, який вразить кожного українця
Вибори у Великій Британії. Момент, який вразить кожного українця
Британія почервоніла або План Ріші Сунака не спрацював
Британія почервоніла або План Ріші Сунака не спрацював
Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної
Залежність завжди починається з імперської мови. Незалежність – з власної

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
38K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
37K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
22K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
8142
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Сьогодні, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Сьогодні, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua