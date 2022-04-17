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    Думки вголос

    Довідка для Папи Римського

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

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    Бог розрізняв Добро і Зло... - Довідка для Папи Римського
    Бог розрізняв Добро і Зло...

    Бог не заповідав вбивати і знищувати народи

    Може я пропустила, а в Біблії є сюжет, коли безневинний Ісус несе свій Хрест на Голгофу спільно з Понтієм Пілатом?

    Довідка спеціально для Папи:
    • у війні, яку розв’язали росіяни, вони вже вбили 200 українських дітей;
    • деякі діти були зґвалтовані росіянами;
    • лише на Київщині знайшли тіла вже біля тисячі закатованих мирних українців;
    • кількість жертв в Маріуполі може просто вразити уяву сучасної людини. Їх тіла зараз спалюють мобільні крематорії, аби потім не було доказів звірств.

    Я би радила Папі подивитися, що відбувається, коли на мирні квартали кидають касетні бомби. А їх регулярно скидають на Харків, Миколаїв, Маріуполь. Краматорськ.

    А ще поцікавитися скільки вже загинуло від мін, які майже в кожному дворі лишили після себе ці виродки. Для чого???

    Я би радила також хоча б для себе з’ясувати причини, з якими росіяни вбивають українців і згадати слово «геноцид». Геноцид українського народу, який відбувається за його папства. За його представництва Бога на Землі.

    Я впевнена, що Бог не заповідав вбивати і знищувати народи. І ключове: Бог розрізняв Добро і Зло.

    І тому ставити Праведного мученика поруч з Сатаною для спільного носіння хреста - це за межею мого розуміння, вибачте…

    Джерело: блог Вікторії Сюмар

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    Теги: росія окупанти геноцид Папа Римський війна Україна окупація #stoprussia
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    Довідка для Папи Римського