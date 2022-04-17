Довідка для Папи Римського

Бог не заповідав вбивати і знищувати народи

Може я пропустила, а в Біблії є сюжет, коли безневинний Ісус несе свій Хрест на Голгофу спільно з Понтієм Пілатом?

Довідка спеціально для Папи:

у війні, яку розв’язали росіяни, вони вже вбили 200 українських дітей;

деякі діти були зґвалтовані росіянами;

лише на Київщині знайшли тіла вже біля тисячі закатованих мирних українців;

кількість жертв в Маріуполі може просто вразити уяву сучасної людини. Їх тіла зараз спалюють мобільні крематорії, аби потім не було доказів звірств.

Я би радила Папі подивитися, що відбувається, коли на мирні квартали кидають касетні бомби. А їх регулярно скидають на Харків, Миколаїв, Маріуполь. Краматорськ.

А ще поцікавитися скільки вже загинуло від мін, які майже в кожному дворі лишили після себе ці виродки. Для чого???

Я би радила також хоча б для себе з’ясувати причини, з якими росіяни вбивають українців і згадати слово «геноцид». Геноцид українського народу, який відбувається за його папства. За його представництва Бога на Землі.

Я впевнена, що Бог не заповідав вбивати і знищувати народи. І ключове: Бог розрізняв Добро і Зло.

І тому ставити Праведного мученика поруч з Сатаною для спільного носіння хреста - це за межею мого розуміння, вибачте…

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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