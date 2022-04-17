Королева Єлизавета пропустить великоднє богослужіння у Віндзорському замку

Нещодавно королева скаржилася, що відчувала себе «дуже втомленою та виснаженою» під час Covid-19

Королева Великобританії Єлизавета II не приєднається до решти членів королівської родини на великодньому богослужінні у Віндзорському замку, повідомляє CNN з посиланням на джерело.

Телеканал нагадує, що кілька днів тому 95-річна королева пропустила важливе традиційне богослужіння у Чистий четвер – уперше за більш як 50 років.

Як зазначає CNN, останнім часом Єлизавета II, яка є главою англіканської церкви, скоротила кількість публічних заходів.

У лютому Букінгемський палац повідомив, що королева заразилася коронавірусом, але відчуває лише легкі симптоми захворювання. Нещодавно вона сказала, що відчувала себе «дуже втомленою та виснаженою» під час Covid-19.

Уперше після хвороби вона з'явилася на публіці наприкінці березня, відвідавши поминальну службу за своїм чоловіком принцом Філіпом.

21 квітня Єлизавета ІІ відзначить свій 96-й день народження.

Нагадаємо, королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео).

Нещодавно королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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