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    Королева Єлизавета пропустить великоднє богослужіння у Віндзорському замку

    Останнім часом Єлизавета II скоротила кількість публічних заходів - Королева Єлизавета пропустить великоднє богослужіння у Віндзорському замку
    Останнім часом Єлизавета II скоротила кількість публічних заходів
    фото з відкритих джерел

    Нещодавно королева скаржилася, що відчувала себе «дуже втомленою та виснаженою» під час Covid-19

    Королева Великобританії Єлизавета II не приєднається до решти членів королівської родини на великодньому богослужінні у Віндзорському замку, повідомляє CNN з посиланням на джерело.

    Телеканал нагадує, що кілька днів тому 95-річна королева пропустила важливе традиційне богослужіння у Чистий четвер – уперше за більш як 50 років.

    Як зазначає CNN, останнім часом Єлизавета II, яка є главою англіканської церкви, скоротила кількість публічних заходів.

    У лютому Букінгемський палац повідомив, що королева заразилася коронавірусом, але відчуває лише легкі симптоми захворювання. Нещодавно вона сказала, що відчувала себе «дуже втомленою та виснаженою» під час Covid-19.

    Уперше після хвороби вона з'явилася на публіці наприкінці березня, відвідавши поминальну службу за своїм чоловіком принцом Філіпом.

    21 квітня Єлизавета ІІ відзначить свій 96-й день народження.

    Нагадаємо, королева Єлизавета почала святкувати 70-річчя на престолі (фото, відео).

    Нещодавно королева Британії подарувала найвищий титул дружині принца Чарльза.

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    Теги: росія окупанти війна Україна хвороби окупація час #stoprussia
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    Королева Єлизавета пропустить великоднє богослужіння у Віндзорському замку