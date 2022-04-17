Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича

Мер Дніпра вважає меседжі Арестовича шкідливими

Мер Дніпра Борис Філатов у інтерв’ю «Главкому» розповів, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича. На думку Філатова, висловлювання радника керівника Офісу президента є шкідливими.

«Він заявив, що війна триватиме до 2035 року і що для Україні вигідно, аби Путін залишався живим. Він же офіційно сприймається як спікер Офісу президента. І в Офісі президента мають якось подумати, вгамувати його потік свідомості», – сказав Філатов про Арестовича.

Нагадаємо, незважаючи на рекомендації мера Дніпра Бориса Філатова евакуюватися хоча б жінкам, дітям та пристарілим, городяни не поспішають залишати місто.

Філатов також уточнив, що немає права оголошувати евакуації з міста, адже це не в його компетенції. Він може лише рекомендувати залишити Дніпро, аби зменшити навантаження на місто у важкий період.

Також мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський.