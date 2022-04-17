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    Події в Україні

    Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича

    На думку Філатова, Арестович говорить забагато - Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича
    На думку Філатова, Арестович говорить забагато
    фото з відкритих джерел

    Мер Дніпра вважає меседжі Арестовича шкідливими

    Мер Дніпра Борис Філатов у інтерв’ю «Главкому» розповів, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича. На думку Філатова, висловлювання радника керівника Офісу президента є шкідливими.

    «Він заявив, що війна триватиме до 2035 року і що для Україні вигідно, аби Путін залишався живим. Він же офіційно сприймається як спікер Офісу президента. І в Офісі президента мають якось подумати, вгамувати його потік свідомості», – сказав Філатов про Арестовича.

    Нагадаємо, незважаючи на рекомендації мера Дніпра Бориса Філатова евакуюватися хоча б жінкам, дітям та пристарілим, городяни не поспішають залишати місто.

    Філатов також уточнив, що немає права оголошувати евакуації з міста, адже це не в його компетенції. Він може лише рекомендувати залишити Дніпро, аби зменшити навантаження на місто у важкий період.

    Також мер Дніпра Борис Філатов розповів, яку участь у житті міста під час війни беруть місцеві олігархи – Коломойський, Пінчук та Петровський.

    Читайте також: Борис Філатов: Коломойський зник, а Петровський втік на другий день війни
    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна путін Дніпро олігархи мер Україна місто окупація час #stoprussia
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    Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича