«Міф» про Жванію-«майданівця»...

Про «підсніжників»

От що добре вміє творити Кремль, то це міфи. Є для кремлівських технологів одна болюча тема – український Майдан. Майдан – як реальна українська революція, протест та боротьба за Європу, незалежну Україну, свободу та Гідність дуже не зручний Москві. Їм треба створити інший міф – про «планований переворот», «ОПГ, яке планувало захопити і поділити владу» і тд...

Але найсмішніше, коли в це «майданівське ОПГ» Кремль записує людей, які на Майдані ніколи і не були, щоб потім видавати від їх імені «шокуючі подробиці».

Таких людей називають «підсніжниками», які в певний момент мають з'явитися з «одкровеннями»... З'явився. «Підсніжник Жванія».

Нагадаю, це той самий Жванія, який взагалі то був членом фракції Партії Регіонів в парламенті рівно до того моменту, поки фракція не почала сипатися з початком активної фази Майдану. Він вийшов звідти з Інною Богословською після побиття студентів. І хотів мати якісь там розмови з громадською частиною Майдану. Ми з Єгором Соболєвим добре пам’ятаємо як частина таких людей приходила на «відверті розмови».

Але на Майдані їх не було. І не могло бути. Тому зараз смішно читати такі «зізнання» про Майдан, коли люди з Ради Майдану (список можна знайти в інеті) добре пам’ятають, хто там приймав рішення і як це було. Ну тобто «хлопець» і поруч не стояв з керівництвом Майдану, і максимум міг прийти хіба на екскурсію, і то, так, щоб не впізнали...

А далі я пам’ятаю як випадково зустріла Жванію на одному з ефірів. Я тоді була в Апараті РНБО. Роботи було неймовірно багато, але Жванія почав розказувати мені як «він планує ділити владу»... Звучало це чистим брєдом і абсурдом. Звісно, ні в якій владі «герой Майдану (як виявилося)» регіонал Жванія не з'явився. І, кажуть, що дуже образився.

А останнім часом більшість свого часу став проводити в Москві. «Україна молода» подає цікаві дані про перельоти Давида Жванії. Нижче вони в табличці.

Напевно, під час частих відвідин Москви, там вирішили, що час скористатися ним для чергового етапу дискредитації Майдану, Порошенка, Турчинова і тд. І випустили «підсніжника»...

Хоча ні, на «квіточку» він не схожий. Радше на консерву. Давню, добряче зіпсовану і від якої погано тхне.

Джерело: блог Вікторії Сюмар

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