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    Політика

    Глава МЗС Кулеба зібрався з робочим візитом у Польщу

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    <p>Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща</p> - Глава МЗС Кулеба зібрався з робочим візитом у Польщу

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща

    Поїздка міністра запланована на 27-28 липня

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зібрався на наступного тижня відвідати Польщу з робочим візитом.

    Як повідомляє пресслужба відомства, поїздка міністра запланована на 27-28 липня.

    «Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща. Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва», - повідомили в МЗС.

    Зокрема, в рамках візиту відбудуться переговори міністра з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем.

    Крім того, за даними міністерства, Кулеба разом з польським колегою візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України, де розміщений консульський відділ диппредставництва. Міністр також зустрінеться з представниками української громади в Польщі.

    Нагадаємо, цього тижня перший візит до Брюсселя здійснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    МЗС Польща дипломатія міністр політика Україна Дмитро Кулеба
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