Глава МЗС Кулеба зібрався з робочим візитом у Польщу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща

Поїздка міністра запланована на 27-28 липня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зібрався на наступного тижня відвідати Польщу з робочим візитом.

Як повідомляє пресслужба відомства, поїздка міністра запланована на 27-28 липня.

«Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Республіки Польща. Основною метою візиту є координація дій з польською стороною щодо розвитку двостороннього та багатостороннього співробітництва», - повідомили в МЗС.

Зокрема, в рамках візиту відбудуться переговори міністра з главою МЗС Польщі Яцеком Чапутовичем.

Крім того, за даними міністерства, Кулеба разом з польським колегою візьме участь у церемонії офіційного відкриття нового корпусу посольства України, де розміщений консульський відділ диппредставництва. Міністр також зустрінеться з представниками української громади в Польщі.

Нагадаємо, цього тижня перший візит до Брюсселя здійснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.