У Мінфіні визнали: грошей на підняття зарплат медикам нема



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У Міністерстві фінансів наразі опрацьовують варіанти, як підвищити заробітні плати медичним працівникам

«Бажання міністра підвищити заробітні плати медикам я розумію. Однак на це треба знайти ресурс», - говорить заступник глави Мінфіну

В Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

«Ми виходимо з реалій, які існують в Україні. У порівнянні з країнами ЄС наша медицина недофінансована. У нас бюджет охорони здоров’я складає 162,3 млрд грн, тобто 4,1% ВВП. А натомість у європейських країнах – понад 5%. Якщо подивитися структуру державного бюджету-2020, то побачимо соціальні виплати – 140 млрд, пенсійний фонд – 202 млрд, освіта – понад 250 млрд, борг – 400 млрд і не менше 5% ВВП – на оборону. Все, бюджет закінчився», – сказав чиновник.

За його словами, в уряду немає інших джерел надходжень.

«Ви, наприклад, чи будь-який інший громадянин, отримуєте заробітну плату і витрачаєте саме стільки, скільки заробили. Якщо потребуєте більше, йдете в банк за кредитом. Так само з державним бюджетом. Уряд визначає і фінансує пріоритетні потреби. Серед них і медицина, і освіта, і будівництво доріг. Останнє дає поштовх розвитку економіки», – додав Єрмоличев.

Все ж він запевняє, що «ми нікуди не подінемося від медреформи».

«Можливо, є сенс переглянути деякі підходи, щоб не було жорсткого входження в цю реформу. Адже у нас чимало закладів медицини відверто неефективних, які не надають якісних послуг. Звичайно, їх треба реорганізовувати чи перепрофільовувати. На це необхідний час. Але на більшу якість треба більші кошти. Тому бажання міністра підвищити заробітні плати медикам я розумію. Однак на це треба знайти ресурс. Рішення щодо джерел наразі опрацьовується», – заявив заступник міністра фінансів.

Єрмоличев також поскаржився на те, що в Україні коронавірусний карантин наклався на реформу медицини.

«В чому полягає суть реформи? В тому, що кошти платяться за конкретну медичну послугу. Було ухвалене рішення збільшити видатки на 15,8 млрд грн через Національну службу здоров’я (НСЗУ), аби Служба включила виплату цих доплат у тарифи медичних послуг. Саме в цьому тарифі і передбачені ті 300%. Фактично на рівні урядового рішення все зроблено. Ці кошти через НСЗУ приходять у лікарню, де головний лікар їх розподіляє. Останнім часом уже не бачу проблем з виплатою доплат. Однак, імовірно, можуть бути такі невиплати, і в кожному окремому випадку необхідно з’ясовувати їх причини», – резюмував заступник глави Мінфіну.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з 1 вересня влада підвищить зарплати медикам.

До слова, уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.