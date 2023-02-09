«Слава Україні!» Гасло, яке лунає по всьому світу

Український народ пережив страшний рік

Плакала, коли дивилася це відео…

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Слава сотням тисяч Героїв, які зараз в холодних окопах під гарячим вогнем під Бахмутом, Кремінною, Вугледаром, і на всій лінії зіткнення!

Слава десяткам тисяч Героїв, які поклали свої життя… і зараз тримають над Україною небо…

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Слава тим Героям, хто зараз в госпіталях від Краматорська до Дніпра і до Львова, яким боляче, і які сильні пережити все, але не втратити віру в Україну…

Слава тим, хто творив українське військо і щодня живе допомогою йому.

Слава українським лікарям, енергетикам, вчителям, мамам і дружинам воїнів.

Слава Героям!

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…Ми пережили страшний рік. Але своїми силами, нервами, сльозами і часом життями зупинили сучасний фашизм десь на українських донбаських териконах…

Степан Бандера – сучасний український пророк, який знав що без боротьби не буде волі, сьогодні має посміхатися десь на небесах, бо «скаже один: Слава Україні, і мільйони відповідатимуть: Героям Слава»…

Це відбулося. Україна є і буде. І хоч зараз неймовірно тяжко і буде ще важче, Україна буде щасливою і сильною. Вірю і знаю.

І ми будемо в ЄС.

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Це виборов народ, до якого я маю честь належати… наш Великий Український Народ…