Головна Думки вголос Вікторія Сюмар
search button user button menu button
Вікторія Сюмар Народний депутат

«Слава Україні!» Гасло, яке лунає по всьому світу

glavcom.ua
Президент України Володимир Зеленський виступив у Європейському парламенті
скріншот з відео

Український народ пережив страшний рік

Плакала, коли дивилася це відео…

Слава сотням тисяч Героїв, які зараз в холодних окопах під гарячим вогнем під Бахмутом, Кремінною, Вугледаром, і на всій лінії зіткнення!

Слава десяткам тисяч Героїв, які поклали свої життя… і зараз тримають над Україною небо…

Слава тим Героям, хто зараз в госпіталях від Краматорська до Дніпра і до Львова, яким боляче, і які сильні пережити все, але не втратити віру в Україну…

Слава тим, хто творив українське військо і щодня живе допомогою йому.

Слава українським лікарям, енергетикам, вчителям, мамам і дружинам воїнів.

Слава Героям!

…Ми пережили страшний рік. Але своїми силами, нервами, сльозами і часом життями зупинили сучасний фашизм десь на українських донбаських териконах…

Степан Бандера – сучасний український пророк, який знав що без боротьби не буде волі, сьогодні має посміхатися десь на небесах, бо «скаже один: Слава Україні, і мільйони відповідатимуть: Героям Слава»…

Це відбулося. Україна є і буде. І хоч зараз неймовірно тяжко і буде ще важче, Україна буде щасливою і сильною. Вірю і знаю.

І ми будемо в ЄС.

Це виборов народ, до якого я маю честь належати… наш Великий Український Народ…

Читайте також: «Слава Україні!» Момент виступу Зеленського в Європарламенті зворушує до сліз
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Степан Бандера Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Разом із президенткою Європарламенту Зеленський розгорнув на трибуні прапор Євросоюзу
Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України (відео)
Сьогодні, 12:52
Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст (відео)
Виступ Зеленського в Європарламенті: повний текст (відео)
Сьогодні, 14:00
Глава держави подякував Європі за економічну й енергетичну солідарність
Зеленський закликав світ до санкцій проти атомної, ракетної та дронової галузей РФ
Сьогодні, 15:15

Вікторія Сюмар

«Слава Україні!» Гасло, яке лунає по всьому світу
«Слава Україні!» Гасло, яке лунає по всьому світу
«Новая стратегія Росії». Чого чекати на фронті у найближчий час
«Новая стратегія Росії». Чого чекати на фронті у найближчий час
Заради Батьківщини треба бути готовим знищити ворога
Заради Батьківщини треба бути готовим знищити ворога
Промова Зеленського «про майбутнє» і не сказане в ній
Промова Зеленського «про майбутнє» і не сказане в ній
Нас чекає важкий 2023 рік. Ще один рік війни
Нас чекає важкий 2023 рік. Ще один рік війни
Питання, яке має поставити собі кожен українець
Питання, яке має поставити собі кожен українець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
19K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
18K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
18K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
17K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
15K
Чому нас вчить кейс Арестовича?

Новини

Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Іран модифікує дрони-камікадзе для ударів РФ по Україні
Сьогодні, 16:40
У Києві ДТП за участю «швидкої»: серед постраждалих немовля (фото)
Сьогодні, 15:40
Генштаб повідомив, що спричинює найбільші втрати на фронті
Сьогодні, 14:59
СБУ викрила українську корпорацію, яка фінансувала «ДНР»
Сьогодні, 14:20
Росія підготувала тисячі одиниць техніки для великого наступу – ЗМІ
Сьогодні, 07:27

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту