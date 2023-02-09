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Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Після виступу Зеленського у Європарламенті заграв гімн України (відео)
Разом із президенткою Європарламенту Зеленський розгорнув на трибуні прапор Євросоюзу
скрін з відео

Зеленський: «Загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї»

Президент України Володимир Зеленський виступив у Європейському парламенті.

Під час промови президент зазначив, що для Кремля всі 140 млн їхніх громадян – це лише тіла, здатні нести зброю.

«Кремль цинічно крок за кроком, рік за роком знищував цінність людського життя. Там для влади не має значення ніхто, окрім тих, хто всередині кремлівських стін та гаманців», – сказав він.

Глава держави наголосив, що загроза Європі сьогодні – це диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема, іранського режиму. А арантією заощадження загальноєвропейських цінностей може бути лише наша перемога.

«Слава всім українцям та українкам, які зараз у бою. Слава Україні!» – так президент закінчив свій виступ у Європарламенті.

Разом із президенткою Європарламенту Робертою Метсолою вони розгорнули на трибуні прапор Євросоюзу.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

До цього він був із робочим візитом у Великій Британії

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

До слова, раніше ЗМІ анонсували, чого очікувати від візиту Зеленського до Брюсселя.

Теги: Брюссель Володимир Зеленський Україна гімн Європейський союз

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