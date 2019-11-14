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    Думки вголос

    В Держбюджеті-2020 зрізали кошти на «Охматдит»

    • Вікторія Сюмар

      Народний депутат

    • Розсилка
    В Держбюджеті-2020 зрізали кошти на «Охматдит»

    Під питанням сотні життів маленьких українців

    В Бюджеті-2020 зрізали кошти на Охматдит. Це означає, що в наступному році ми знову не запустимо трансплантацію від не родинного донора...

    Ціна питання - 160 мільйонів гривень і... сотні дитячих життів. Просто не вистачить ресурсу для ТКМ і онкогематолонії...

    Всім, хто приймав це рішення, бажаю не мати в житті тих проблем, з якими стикаються діти і їх батьки в відділеннях онкогематології.

    Сподіваюся, нас почують, шанс змінити є. 

    Олексій Гончарук - ми говорили раніше, що це пріоритет...

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    бюджет діти Держбюджет Охматдит
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