В Держбюджеті-2020 зрізали кошти на «Охматдит»

Під питанням сотні життів маленьких українців

В Бюджеті-2020 зрізали кошти на Охматдит. Це означає, що в наступному році ми знову не запустимо трансплантацію від не родинного донора...

Ціна питання - 160 мільйонів гривень і... сотні дитячих життів. Просто не вистачить ресурсу для ТКМ і онкогематолонії...

Всім, хто приймав це рішення, бажаю не мати в житті тих проблем, з якими стикаються діти і їх батьки в відділеннях онкогематології.

Сподіваюся, нас почують, шанс змінити є.

Олексій Гончарук - ми говорили раніше, що це пріоритет...

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