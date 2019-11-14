В Держбюджеті-2020 зрізали кошти на «Охматдит»
Під питанням сотні життів маленьких українців
В Бюджеті-2020 зрізали кошти на Охматдит. Це означає, що в наступному році ми знову не запустимо трансплантацію від не родинного донора...
Ціна питання - 160 мільйонів гривень і... сотні дитячих життів. Просто не вистачить ресурсу для ТКМ і онкогематолонії...
Всім, хто приймав це рішення, бажаю не мати в житті тих проблем, з якими стикаються діти і їх батьки в відділеннях онкогематології.
Сподіваюся, нас почують, шанс змінити є.
Олексій Гончарук - ми говорили раніше, що це пріоритет...
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